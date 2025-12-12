Je tu Čas Vianoc, s výhrou na každom žrebe!

Sú žreby, ktoré sa kupujú len tak – zo zvyku, pre potešenie, pre chvíľku napätia. A potom sú žreby, ktoré majú vlastnú atmosféru, vôňu sviatkov a pocit, že v sebe ukrývajú niečo viac než len možnú výhru. Také sú vianočné žreby Niké na čele s Časom Vianoc.
Sviatočne ladený vzhľad nášho prémiového vianočného žrebu je ako stvorený na to, aby skončil pod stromčekom. Každý jeden totiž v sebe ukrýva výhru! Niekedy drobné potešenie, inokedy sumu, ktorá vie zmeniť sviatky. Na prázdno pri ňom neskončíte. Čas Vianoc je žreb zložený z viacerých hier pre tých, ktorí chcú darovať malý kúsok radosti – či už blízkemu, kolegovi, alebo sami sebe. Za 20 eur si hráči môžu otvoriť svoj vianočný príbeh, v ktorom na konci čaká potenciálna výhra až 200 000 €. A to už je darček, ktorý rozsvieti sviatky.
Okrem hlavnej hviezdy medzi žrebmi však Niké prináša aj ďalších vianočných favoritov. Pre tých, ktorí hľadajú niečo dostupnejšie, je tu žreb Veselé Vianoce – päťeurový žreb s hravým zimným motívom a príjemným pomerom cena/výhra. A ak chcete darček, ktorý sa dá rovno zavesiť na stromček alebo pripnúť na darček, tak siahnite po drobnosti s názvom Vianočný darček. Je lacný, jednoduchý, milý a často práve on môže priniesť najväčšie prekvapenie.
Do atraktívnej ponuky Niké sa pridávajú aj ďalšie žreby – či už prémiové, symbolické alebo digitálne. Od luxusného ELITE 30 s výhrou 333 333 €, cez najnovší kúsok Veselá nálada v hodnote 5 € až po online iŽreby, kde výsledok zistíte po pár klikoch. Každý z nich môže byť malou „Iskričkou šťastia“, ktorá k Vianociam patrí.
