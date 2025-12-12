Bývalý veliteľ NATO to povedal jasne: USA si sami nevystačia! Na svoju obranu potrebujú Európu

KYJEV - Nová bezpečnostná stratégia Spojených štátov vyvoláva v Európe obavy. Podľa bývalého veliteľa spojeneckých síl NATO Philipa Breedlova by oslabovanie transatlantických väzieb zvýšilo zraniteľnosť nielen Európy, ale aj samotných USA.
Dokument, ktorý znepokojuje spojencov
Bezpečnostná stratégia, ktorú predstavil prezident USA Donald Trump, nie je podľa bývalého vrchného veliteľa síl NATO v Európe Philipa Breedlova dobrou správou ani pre európske štáty, ani pre Spojené štáty. Generál vo výslužbe upozorňuje, že dokument mení doterajšie vnímanie sveta a posúva sa smerom, ktorý môže narušiť stabilitu globálnej bezpečnosti.
V rozhovore pre ukrajinský denník Kyiv Post Breedlove uviedol, že viaceré pasáže stratégie pripomínajú koncept, ktorý dlhodobo presadzuje ruský prezident Vladimir Putin – rozdelenie sveta na sféry vplyvu a regionálne zóny dominancie.
Kritika EÚ a dôraz na americkú prevahu
Administratíva Donalda Trumpa v texte stratégie obviňuje Európsku úniu z oslabovania politickej slobody a národnej suverenity členských štátov. Zároveň kladie dôraz na potrebu zachovania americkej dominancie na západnej pologuli a poukazuje na klesajúci podiel Európy na globálnom hospodárstve.
Breedlove varuje, že takýto pohľad vytvára dojem multipolárneho sveta, v ktorom sa tradičné aliancie dostávajú na vedľajšiu koľaj. Podľa neho ide o zásadný odklon od doterajšieho transatlantického konsenzu.
NATO má doma podporu, stratégia nie
Bývalý veliteľ NATO zároveň pripomína, že americká verejnosť dlhodobo podporuje Severoatlantickú alianciu. Prieskumy podľa neho ukazujú stabilnú dôveru v NATO ako kľúčový pilier bezpečnosti USA. Nová stratégia tak podľa Breedlova neodráža nálady spoločnosti, ale skôr politické preferencie súčasnej administratívy.
Posun záujmu na východ Európy
Dokument naznačuje, že západná Európa už nepatrí medzi hlavné priority Spojených štátov. Analytik Gregeire Roos z britského think-tanku Royal Institute of International Affairs pre televíziu Al Jazeera vysvetlil, že Washington sa v súčasnosti viac orientuje na strednú a východnú Európu, kde vidí užšie politické väzby.
Podľa Breedlova však takýto selektívny prístup oslabuje celkovú obranyschopnosť USA.
Bez spojencov by boli USA zraniteľné
Generál upozorňuje, že Spojené štáty by bez plnej spolupráce s NATO čelili vážnym bezpečnostným rizikám. Ako príklad uvádza útoky dronov s dlhým doletom a hlbokými údermi, ktoré už boli reálne nasadené na Ukrajine či na Blízkom východe.
„Americká obrana nie je nastavená na fungovanie bez spojencov,“ zdôrazňuje Breedlove. Podľa neho by izolácia USA výrazne znížila schopnosť reagovať na moderné hrozby.
Európa má ešte šancu zmeniť kurz
Bývalý veliteľ NATO tvrdí, že európske štáty stále môžu ovplyvniť americké rozhodovanie. Kľúčom je jasný signál, že Európa berie vlastnú obranu vážne a je pripravená prevziať väčšiu zodpovednosť.
To by podľa neho oslabilo argumenty v USA, ktoré volajú po ústupe od bezpečnostných záväzkov. Zároveň apeluje na urýchlené investície do protivzdušnej obrany, vojenskej logistiky a kybernetickej bezpečnosti. Práve v týchto oblastiach vidí najväčšie slabiny európskej obrany.