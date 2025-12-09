Trump sa pustil do EÚ! Pokuta 120 miliónov pre X je vraj škaredá: Tvrdí, že Európa sa uberá zlou cestou

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že pokuta pre sociálnu sieť X miliardára Elona Muska vo výške 120 miliónov eur za porušovanie pravidiel o transparentnosti je „škaredá“. Európa sa podľa jeho slov „uberá zlými smermi“, píšu o tom agentúry Reuters a AFP.
„Európa sa uberá zlými smermi. Je to veľmi zlé, veľmi zlé pre ľudí. Nechceme, aby sa Európa tak veľmi zmenila,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome s tým, že očakáva celú správu o pokute Európskej komisie (EK) ešte v pondelok. „Neviem, ako to môžu urobiť,“ dodal. Americký prezident uviedol, že s Muskom o pokute nehovoril, ani mu miliardár netelefonoval, aby ho požiadal o pomoc. Najbohatší muž sveta v sobotu v reakcii na pokutu vyhlásil, že by Európska únia „mala byť zrušená a suverenita by sa mala vrátiť jednotlivým krajinám“. „Byrokracia EÚ pomaly dusí Európu k smrti,“ uviedol miliardár.
EK v piatok uložila sieti X pokutu ako prvej spoločnosti na základe nariadenia o digitálnych službách (DSA). „Medzi porušenia patrí klamlivý dizajn modrej ikony, nedostatočná transparentnosť reklamného archívu a neposkytnutie prístupu k verejným údajom pre výskumníkov,“ píše sa vo vyhlásení výkonného orgánu EÚ.
Sankcii voči X zo strany EK predchádzalo dvojročné vyšetrovanie v rámci nariadenia DSA, ktoré vyžaduje, aby internetové platformy vynakladali väčšie úsilie na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu. Trumpovmu pondelňajšiemu vyhláseniu tiež predchádzala európska kritika novej americkej stratégie národnej bezpečnosti. Spojené štáty v nej tvrdia, že Európa je preregulovaná a kvôli migrácii čelí „rozkladu civilizácie“. Rusko v sobotu stratégiu privítalo, pretože je podľa neho „do značnej miery konzistentné“ s víziou Moskvy.