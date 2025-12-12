Piatok12. december 2025, meniny má Otília, zajtra Lucia

Rodičia, POZOR! Z trhu OKAMŽITE sťahujú obľúbenú dojčenskú výživu: Hrozí vážne OHROZENIE zdravia

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na stiahnutie nevyhovujúcej šarže dojčenskej výživy BEBA COMFORT 1 HMO zo slovenského trhu. Preventívne opatrenie súvisí s detekciou mikroorganizmu Bacillus cereus na výrobnej linke v továrni, rodičia by nemali produkt ďalej používať.

Spoločnosť Nestlé Slovensko, s.r.o. sťahuje zo slovenského trhu počiatočnú dojčenskú výživu BEBA COMFORT 1 HMO NLNWPB261 6x800g CZ, 12577075, šarža č. 52850346AF. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva SR aj samotná spoločnosť.

"Toto stiahnutie je dobrovoľným preventívnym opatrením z dôvodu prítomnosti mikroorganizmu Bacillus cereus na jednej z výrobných liniek v továrni, kde bola táto šarža vyrobená. Sťahovanie sa netýka žiadnych iných potravín," vysvetľujú.

 Bacillus cereus 

Bacillus cereus patrí do bakteriálneho rodu Bacillus a radíme ho medzi mikrobiálnych pôvodcov alimentárnych intoxikácií – otravy z potravín. Bacillus cereus má schopnosť vyrobiť dva druhy toxínov, ktoré vyvolávajú dva druhy otráv z potravín:

  • Emetický toxín Bacillus cereus – vyvoláva nevoľnosť, malátnosť, zvracanie.
  • Diarhogenný (hnačkový) enterotoxín Bacillus cereus. Vyvoláva hnačkové ochorenie sprevádzané bolesťami brucha, vodnatou hnačkou s pocitom nevoľnosti. 

Pri deťoch je priebeh ochorenia ťažší ako u dospelých.

ÚVZ SR približuje, že dotknuté regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie u obchodných partnerov Nestlé vo svojom regióne podľa distribučného zoznamu. Deklaruje, že zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili. "Úrad verejného zdravotníctva SR neodporúča ďalej používať uvedenú šaržu potraviny na prípravu stravy pre dojčatá," upozorňuje na záver.

