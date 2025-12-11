USA zadržali v blízkosti Venezuely veľký ropný tanker, informoval Trump

WASHINGTON - Spojené štáty zaistili veľký ropný tanker pri pobreží Venezuely, oznámil to v stredu americký prezident Donald Trump. Informuje správa agentúr AFP a AP.
„Práve sme zaistili tanker pri pobreží Venezuely, veľký tanker, veľmi veľký – vlastne najväčší, aký bol kedy zaistený,“ povedal Trump na úvod stretnutia s lídrami podnikateľskej sféry v Bielom dome. „A dejú sa aj iné veci, ale to uvidíte neskôr,“ dodal bez toho, aby poskytol bližšie podrobnosti o spomínanom incidente.
Nasadili do Karibiku flotilu vojnových lodí
Spojené štáty od augusta nasadili do Karibiku flotilu vojnových lodí vrátane najväčšej lietadlovej lode na svete USS Gerald R. Ford. Pod zámienkou boja proti pašeráctvu drog odvtedy zaútočili na najmenej 22 plavidiel a zabili pri tom 83 ľudí. Venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že cieľom tejto operácie je zvrhnúť jeho vládu a zmocniť sa rozsiahlych venezuelských zásob ropy.
Washington tiež obvinil Madura z údajného vedenia Kartelu Sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý 24. novembra USA označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov. Trump v pondelok pre portál Politico povedal, že Madurove „dni sú spočítané“ a odmietol vylúčiť pozemnú inváziu USA voči Venezuele. V sobotu prijala venezuelská armáda 5600 nových vojakov po tom, čo Maduro vyzval na zvýšenie vojenskej mobilizácie v krajine.