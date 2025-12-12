Hlas-SD potvrdil jednotu: Rozšírené predsedníctvo jednomyseľne vyjadrilo dôveru Matúšovi Šutajovi Eštokovi

BRATISLAVA - Rozšírené predsedníctvo Hlasu-SD po piatkovom zasadnutí jednomyseľne vyjadrilo dôveru predsedovi strany Matúšovi Šutajovi Eštokovi a poverilo ho prípravou pracovnej programovej konferencie. Informovalo o tom tlačové oddelenie strany.
„Po dnešnom zasadnutí rozšíreného predsedníctva strany Hlas - sociálna demokracia, na ktorom sa zúčastnili aj krajskí predsedovia, vedenie strany jednomyseľne vyslovilo dôveru predsedovi Hlasu. Rozšírené predsedníctvo zároveň poverilo predsedu strany zorganizovaním pracovnej konferencie na začiatku budúceho roka,“ ozrejmilo oddelenie. Konferencia sa má venovať programovým prioritám strany na najbližšie dva roky a zároveň má otvoriť aj tému budúcoročných regionálnych volieb.
„Hlas je stabilná strana s jasnou zodpovednosťou voči ľuďom. Dnes sme si to potvrdili jednotou a spoločným záväzkom sústrediť sa na konkrétne riešenia pre Slovensko aj pre regióny. Pracovná konferencia na začiatku roka bude priestorom, kde si nastavíme jasné priority a pripravíme sa na výzvy, ktoré nás čakajú,“ uviedlo vedenie strany po rokovaní.
Matúš Šutaj Eštok rozhodnutie kolegov podľa svojich slov prijal s pokorou. „Vážim si ho a chcem naň odpovedať tvrdou prácou. Som pripravený pokračovať a viesť Hlas naďalej. Viem, aké úlohy stoja pred našou stranou aj našou vládou a cítim povinnosť ich dotiahnuť. Aj naďalej budem presadzovať pragmatickú politiku zameranú na riešenia a pomoc ľuďom,“ doplnil.