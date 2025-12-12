Piatok12. december 2025, meniny má Otília, zajtra Lucia

Trojkilometrový úsek R1 za vyše 100 miliónov sa mení na nočnú moru! Diaľničiari hlásia enormné komplikácie

BANSKÁ BYSTRICA – Kľúčový úsek rýchlostnej cesty R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou naráža na vážne problémy. Trojkilometrová stavba za viac ako 100 miliónov eur, ktorá má zlepšiť dopravu na Horehroní, sa podľa Národnej diaľničnej spoločnosti potýka s komplikáciami zvyčajnými pre niekoľkonásobne dlhšie diaľničné úseky. Diaľničiari hovoria o enormnom množstve technických prekážok, nelegálnych skládkach aj nutnosti meniť organizáciu výstavby.

„Je to trojkilometrový úsek diaľnice, ktorý v sebe nesie problémy pomaly 20-kilometrového úseku. Naozaj, bojujeme s enormným množstvom problémov. Či to boli napríklad sieťari, nedokázali sme prejsť popod rieku, prekládky nás brzdia, musel sa zmeniť plán organizácie výstavby kvôli mostom a tak ďalej,“ zhrnul generálny riaditeľ a predseda predstavenstva NDS Filip Macháček.

Úsek má obsahovať až 12 mostov a novú mimoúrovňovú križovatku Šalková. Stavba za viac ako 104 miliónov eur s DPH je financovaná zo štátneho rozpočtu. Výstavbu realizuje združenie spoločností Doprastav a Metrostav DS.

Nelegálne skládky

Podobne ako pri R2 v Kriváni je podľa riaditeľa NDS aj pri Banskej Bystrici problém s nelegálnymi odpadmi. „To množstvo odpadu je pomaly dvojnásobné, ako bolo tam, aj nejaká časť nebezpečného odpadu,“ priblížil Macháček. Ich odstránenie nie je možné urobiť rýchlo, keďže spoločnosť musí postupovať v súlade s legislatívou o odpadoch a environmentálnych záťažiach.

NDS už začiatkom roka uviedla, že na trase výstavby R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou boli nájdené viaceré skládky odpadu. Informovala tiež, že v mestskej časti Šalková bude potrebné realizovať preložku plynovodu, ktorý sa križuje s budúcou stavbou.

Kľúčový termín sa blíži

NDS už pôvodne avizovala, že výstavba trojkilometrového úseku bude náročná aj na organizáciu dopravy. V trase aktuálnej cesty I/66 sa bude stavať ďalší úsek R1, cesta I/66 sa preloží a doprava bude pokračovať v novej trase. Preložka hlavného ťahu a jej úspešné sprevádzkovanie je zároveň prvým míľnikom stavby, podľa zmluvy je míľnik stanovený na 380 dní, čas teda beží do leta 2026.

Napriek všetkým problémom diaľničiari tvrdia, že zatiaľ nie je dôvod hovoriť o sklze. V teréne sa pracuje na preložkách inžinierskych sietí, úpravách podložia, zárubných múroch aj mostných objektoch. Práce prebiehajú intenzívne, aby sa podarilo splniť dôležité míľniky.

Chýbajúci úsek R1 má zásadný význam pre dopravu na Horehroní aj v okolí Banskej Bystrice. Nová trasa má uľahčiť ranné a popoludňajšie špičky, zlepšiť plynulosť premávky a vytvoriť spojnicu pre tranzit medzi západom a stredným Slovenskom.

