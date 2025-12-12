Motoristi, pozor! Hrozí ďalšie dopravné peklo: Diaľnicu D1 na Trnavu úplne uzatvoria

BRATISLAVA - Motoristov čaká cez víkend výrazné dopravné obmedzenie na diaľnici D1 pri Bratislave. Diaľničiari totiž plánujú poslednú tohtoročnú jednosmernú uzáveru, ktorá má umožniť dokončenie dôležitých prác. Dobrou správou je, že po nej sa vodiči prvýkrát dočkajú plnohodnotného štvorpruhu na časti D1 smerom na Trnavu.
Národná diaľničná spoločnosť plánuje počas víkendu poslednú tohtoročnú uzáveru diaľnice D1 pri Bratislave. Uzávierka sa dotkne smeru na Trnavu a potrvá od piatkového večera až do nedele večer, ak to dovolia poveternostné podmienky.
Diaľničiari chcú využiť záver roka na maximum prác v rámci rozšírenia a modernizácie D1 a výstavby križovatky D1/D4, ktorá patrí medzi najväčšie dopravné projekty na západnom Slovensku. „Tohtoročný december ukazuje, akú vysokú prioritu má čo najskoršie dokončenie križovatky D1/D4. Chceme tento rok stihnúť maximum prác a verím, že nám počasie vyjde v ústrety,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Prvý plnohodnotný štvorpruh smerom na Trnavu
Po skončení uzávery čaká motoristov výrazná zmena k lepšiemu. Na úseku od križovatky Bratislava – východ (km 16,5) po križovatku Bernolákovo bude po prvý raz k dispozícii plnohodnotný diaľničný štvorpruh v smere na Trnavu, a to na necelých dvoch kilometroch.
Zároveň sa počas uzávery dokončia práce na moste ponad D1, ktorý spája Chorvátsky Grob so starou Seneckou cestou. Nový most má po otvorení výrazne zjednodušiť dopravu v regióne a ušetriť čas miestnym obyvateľom aj vodičom prechádzajúcim cez okolie.
Kde a kedy bude D1 uzavretá
Uzávera je naplánovaná od piatka od 22.00 hod. do nedeľného večera. Uzavretý bude úsek diaľnice D1 od bratislavských Zlatých Pieskov po križovatku Bernolákovo v smere na Trnavu.
Vodiči smerujúci z Bratislavy budú musieť zísť z diaľnice na Zlatých Pieskoch, pokračovať po starej Seneckej ceste a späť na D1 sa napoja v križovatke Bernolákovo. V opačnom smere, teda smerom na Bratislavu, sa doprava nemení a ostáva v súčasnom režime.