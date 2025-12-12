Dubayová prosí o ODPUSTENIE: Bola zatiahnutá do PODVODU... Naletel aj Jaro Bekr!

BRATISLAVA - Internet vie byť veľmi užitočný pomocník, no často aj veľmi nebezpečné miesto. Svoje by o tom aktuálne vedela hovoriť aj herečka Petra Dubayová (27), ktorá bola nevedomky zapletená do podvodu. Naleteli jej fanúšikovia, naletel aj Jaro Bekr... Herečka teraz prosí o odpustenie!
Robila to z čistého srdca, no obrátilo sa to proti nej. Reč je o markizáckej hviezde Petre Dubayovej. Tú pred časom oslovila žena, ktorá sa na sociálnej sieti Instagram prezentuje ako onkologický pacient, ktorý v snahe prilepšiť si, pečie medovníky. Herečka ponuku s dobrým úmyslom zdieľala aj na svojom profile, kde ju sleduje takmer 66-tisíc sledujúcich...
No nevedomky tak naletela podvodu. „Ahojte, dnes chcem s vami zazdieľať veľké sklamanie a zároveň sa vám ospravedlniť,“ napísala Petra. „Zdieľala som nedávno jednu pani, ktorá pečie medovníčky a je onkologický pacient. Zdá sa, že ani jedno nie je pravda. Napísali ste mi, že vám medovníky od nej neprišli a ani peniaze späť. Som z toho úprimne veľmi smutná. Nerozumiem, ako môže niekto takto klamať a zneužívať dobro ľudí, ešte aj v tomto čase,“ zverejnila Dubayová.
Tá pred Vianocami urobila výnimku a urobila reklamu niekomu, o kom si myslela, že skutočne potrebuje pomoc. „Teraz viem, že to bola chyba a že som si pani mala nejako lepšie overiť. Neviem ako, možno som to len nemala zdieľať. Je to pre mňa ponaučením. Mám profil, na ktorom ma sleduje veľa ľudí, a teda mám aj spoločenskú zodpovednosť. Prosím všetkých, ktorých sa to týka, prepáčte,“ dodala Petra.
Neskôr sa jej ozvalo viacero ľudí, ktorí boli podvedení rovnakou osobou. „Ak máte záujem, napíšte Janke, ona bola takto okabátená tiež a keď sa vás vyzbiera veľa, môže sa to dať na políciu. Tak snáď sa s tým bude dať niečo robiť,“ zverejnila Dubayová. Klamárka to však skúšala aj na iné známe tváre.
Po zverejnení podvodu sa ozvala aj herečka Monika Hilmerová s tým, že žena písala jej manželovi Jarovi Bekrovi. „Dávajte si pozor! Pani písala Jarovi. Bola milá, vydávala sa za onko pacientku. Bohužiaľ, toto je jeden z dôvodov, prečo spolupracujeme len s charitou a prípadmi, ktoré osobne poznáme...“ napísala a zverejnila komunikáciu so spomínanou ženou.
Manželia však zvolili iný postup ako Petra, čím o peniaze prišli len oni a svojich sledujúcich ochránili. Bekr si u spomínanej ženy objednal krabicu vianočného pečiva za 20 eur. Keď ho však poprosila o odporúčanie, odpovedal, že ju prezdieľa, keď bude mať v rukách balík, aby mohol urobiť fotky. Na ďalšie správy však už neodpísala.