MIMORIADNY ONLINE Rusko varuje EÚ! Zmrazenie ruských aktív by bolo najhorším rozhodnutím v histórii

Vladimir Putin
Vladimir Putin
TASR, ČTK

KYJEV - Ukrajina podľa svojho veľvyslanca v Poľsku Vasyla Bodnara navrhla, aby sa prezident Volodymyr Zelenskyj ešte pred koncom tohto roka stretol s poľským prezidentom Karolom Nawrockým vo Varšave. Informuje o tom agentúra PAP. Situáciu sledujeme ONLINE.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

17:55 Aktualizovaný mierový plán na ukončenie vojny na Ukrajine počíta s tým, že Kyjev sa stane členom Európskej únie (EÚ) do januára 2027. V piatok to agentúre AFP povedal vysokopostavený predstaviteľ oboznámený s najnovším návrhom. Podľa denníka Financial Times najnovšia verzia pôvodného amerického plánu, ktorú ukrajinskí predstavitelia s podporou Bruselu zaslali do Washingtonu, prichádza v čase, keď americký prezident Donald Trump zvyšuje tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby súhlasil s mierovou dohodou.

16:50 Európska únia (EÚ) by v prípade trvalého zmrazenia ruských štátnych aktív spravila najhoršie rozhodnutie vo svojej histórii, varoval v piatok osobitný vyslanec Ruska pre spoluprácu so zahraničím Kirill Dmitrijev. Informuje o tom agentúra TASS.

„Orbán poukázal na nezákonnosť konania EÚ, ktoré podrýva celý právny a finančný systém Západu, a bude mať pre Európu ešte vážnejšie dôsledky ako civilizáciu ničiaca cenzúra, masová migrácia, kriminalita medzi migrantmi a byrokratická hlúposť,“ napísal Dmitrijev na sociálnej sieti X. Ruský predstaviteľ, ktorý je zároveň riaditeľom Ruského fondu priamych investícii (RFPI), odkázal na vyjadrenie maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý predtým napísal, že prípadné rozhodnutie Rady EÚ trvalo zmraziť ruské aktíva by spôsobili európskemu spoločenstvu nenapraviteľné škody.

16:40 Premiér Robert Fico (Smer-SD) v piatok telefonoval s predsedom Európskej rady Antóniom Costom a prebral s ním tému pomoci s vojenskými výdavkami pre Ukrajinu. Fico si stojí za tým, že v súvislosti s nimi nepodporí nič. Informoval o tom na sociálnej sieti.

15:50 Ukrajina oznámila v piatok, že opäť ovládla dve osady v Charkovskej oblasti a zatlačila ruské jednotky spať do mesta Kupiansk - kľúčového železničného uzla, ktorý Rusko podľa vlastných tvrdení obsadilo minulý mesiac. Informuje o tom agentúra AFP.

13:54 Nemecké ministerstvo zahraničia v piatok oznámilo, že identifikovalo dve ruské kybernetické operácie zamerané na riadenie letovej prevádzky a dezinformačnú kampaň počas februárových spolkových volieb. Predvolalo si preto ruského veľvyslanca v Berlíne Sergeja Nečajeva, píšu agentúry AFP a DPA.

13:20 Chorvátsko kupuje 44 nemeckých tankov Leopard 2A8 v hodnote 1,48 miliardy eur. Ide o jednu z najväčších obranných akvizícií jadranskej krajiny, ktorá sa postupne zbavuje techniky z obdobia socializmu. Informuje o tom portál Euronews.

12:47 Napriek rokom sankcií a kontrolám vývozu sa v ruských strelách s plochou dráhou letu a dronoch naďalej objavujú elektronické súčiastky vyrobené v USA, ktoré majú jedinečné označenia a nemožno ich kopírovať.

12:29 Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov v piatok vyhlásil, že celý ukrajinský región Donbas patrí Rusku. Reagoval na otázku ruského reportéra o návrhu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na referendum o územných ústupkoch. Informovala o tom agentúra Reuters.

12:18 Ukrajinská národná garda oznámila oslobodenie dvoch dedín severne od Kupjansku v Charkovskej oblasti. Asi 200 ruských vojakov v Kupjansku je v obkľúčení, uviedol podľa ukrajinských médií veliteľ jedného zo zborov národnej gardy. Informácie, ktoré zverejňujú bojujúce strany, nemožno nezávisle overiť.

10:45 Ukrajina podľa svojho veľvyslanca v Poľsku Vasyla Bodnara navrhla, aby sa prezident Volodymyr Zelenskyj ešte pred koncom tohto roka stretol s poľským prezidentom Karolom Nawrockým vo Varšave. Informuje o tom agentúra PAP.

10:20 Trosky zo zostreleného ukrajinského dronu zasiahli obytný dom severozápadne od Moskvy, čo spôsobilo požiar a zranenia utrpelo sedem ľudí, oznámili ruské úrady v piatok. Informuje o tom agentúra AFP.

9:52 Vo vojne, ktorú pred takmer štyrmi rokmi rozpútalo Rusko proti Ukrajine, padlo na bojisku najmenej 155.368 ruských vojakov. Uviedla to dnes ruská služba BBC, ktorá s nezávislým serverom Mediazona analyzuje verejne dostupné zdroje. Stanica poznamenala, že skutočné straty budú pravdepodobne oveľa vyššie, ako je možné z otvorených zdrojov zistiť.

9:20 Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v piatok označil štvrtkové vyjadrenia generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho v Berlíne za „jasný signál, že všetci v Bruseli sa postavili proti mierovému úsiliu amerického prezidenta Donalda Trumpa“. Rutte by mal podľa neho „prestať podnecovať vojnové napätie“, píše agentúra MTI.

8:51 Útok dronu údajne zasiahol jednu z najväčších ruských ropných rafinérií v Jaroslavli a spôsobil jej požiar.

7:54 Jeden senior prišiel o život a ďalší štyria ľudia utrpeli zranenia pri ruskom dronovom útoku v Pavlohrade ležiacom východne od ukrajinského Dnipra. Informoval o tom šéf vojenskej správy Dnepropetrovskej oblasti Vladyslav Hajvanenko na svojom telegramovom účte. Cieľom rozsiahleho útoku bezpilotnými strojmi bola Odesa a jej okolie, oznámil dnes ráno šéf jej správy Oleh Kiper. V ruskom Tvere sa zostrelený dron podľa úradov zrútil na výškový obytný dom a sedem ľudí utrpelo zranenia.

7:24 Ruský nálet na Odesu 12. decembra poškodil infraštruktúru a časti mesta zostali bez elektriny a vody, informoval náčelník Odeskej vojenskej správy Serhij Lysak.

7:15 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 12. decembru, podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.

6:56 Výbuch dronu poškodil 12. decembra spodné poschodia obytnej budovy v ruskom meste Tver, pričom podľa regionálnych úradníkov a miestnych telegramových kanálov utrpelo zranenia najmenej sedem ľudí.

6:08 Americký prezident Trump je „mimoriadne frustrovaný“ Ruskom a Ukrajinou uprostred prebiehajúceho úsilia o ukončenie vojny, uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Leavittová to povedala počas tlačovej konferencie 11. decembra v odpovedi na otázku, či sa Spojené štáty počas nadchádzajúceho víkendu zúčastnia rokovaní s ukrajinskými a európskymi partnermi. Povedala, že zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie.

 

USA zvažujú, či vyslať zástupcov na rokovania o Ukrajine v Európe, povedal Trump

Spojené štáty stále zvažujú, či vyšlú svojho zástupcu na víkendové rokovanie o Ukrajine, ktoré sa očakáva v Paríži. Podľa agentúry Reuters to povedal v noci na dnes SEČ americký prezident Donald Trump. Podľa neho bude záležať na tom, či bude šanca na úspech rokovania. Rokovania sa pravdepodobne budú týkať návrhu Spojených štátov na ukončenie vojny na Ukrajine.

"Sobotňajšieho rokovania v Európe sa zúčastníme, ak sa budeme domnievať, že je dobrá šanca na úspech," uviedol Trump. Už vo štvrtok Biely dom uviedol, že americký prezident je veľmi otrávený postupom oboch strán a že sa Spojené štáty odmietajú zúčastňovať bezvýsledných rokovaní.

Donald Trump
Zobraziť galériu (7)
Donald Trump

Spojené štáty, Ukrajina a európske krajiny, ktoré podporujú Kyjev, vedú v posledných týždňoch rokovania na rôznych úrovniach, ktoré podnietili americký návrh na zastavenie ruskej vojny na Ukrajine. Podľa informácií tlače pôvodný americký návrh doznal zmien.

V stredu Ukrajina zaslala Spojeným štátom svoj upravený text. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok označil za hlavné sporné body v rokovaniach s Američanmi budúce postavenie Donbasu a tiež Záporožské jadrové elektrárne, ktorú teraz okupujú ruské vojská. K eventuálnym územným ústupkom by sa podľa neho mal vyjadriť ukrajinský ľud v referende či voľbách.

Fico uviedol, že na summite EÚ nepodporí financovanie vojenských výdavkov Kyjeva

Slovensko na nadchádzajúcom summite Európskej únie nepodporí žiadne riešenie, ktoré by financovalo vojenské výdavky Ukrajiny, oznámil dnes slovenský premiér Robert Fico v slovenskom parlamente, kde prečítal svoj list adresovaný predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi. Ukrajina sa s pomocou Západu štvrtým rokom bráni ruskej agresii. "Slovensko nebude súčasťou plánov, ktoré len predlžujú utrpenie a zabíjanie," uviedol Fico.

Summit, ktorý má riešiť naliehavé finančné potreby Ukrajiny v rokoch 2026 a 2027, sa začne vo štvrtok 18. decembra. Česko by mal zastupovať novovymenovaný premiér Andrej Babiš. Summit bude mať na výber z dvoch možností riešenie, ktoré navrhla Európska komisia. Prvou je pôžička od Európskej únie, druhou reparačná pôžička zabezpečená zmrazenými ruskými aktívami v EÚ.

Fico v liste Costovi napísal, že na summite nepodporí "žiadne riešenie finančných potrieb Ukrajiny, ktoré by zahŕňalo krytie vojenských výdavkov Ukrajiny na nasledujúce roky". Zároveň zdôraznil, že ako dôsledný zástanca mierovej politiky nemôže hlasovať za predlžovanie vojny poskytnutím desiatok miliárd eur na vojenské výdavky. Upozornil, že použitie zmrazených ruských aktív "môže priamo ohroziť americké mierové úsilie, ktoré priamo počíta s použitím týchto zdrojov na obnovu Ukrajiny".

predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD)
Zobraziť galériu (7)
predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD)

Slovenská vláda je podľa Fica "solídny a solidárny hráč", ktorý pomáha Ukrajine v mnohých oblastiach, vrátane dodávok elektriny a plynu, zásielkami humanitárnej pomoci a tiež jasnou podporou pre vstup krajiny do EÚ. Ale formulovaním jasných postojov chce vylúčiť akékoľvek nedorozumenie či neoprávnené očakávania, že dĺžka summitu môže zmeniť slovenský postoj. "Nemôžem podporiť a ani pod žiadnym tlakom nepodporím žiadne riešenie na podporu vojenských výdavkov Ukrajiny, na ktorom by sa mala podieľať Slovenská republika," zdôraznil.

Fico výhrady k financovaniu obrany Ukrajiny vznáša opakovane. Na začiatku októbra v televíznej diskusii vyhlásil, že cieľom slovenskej vlády nie je porážka Ruska. "Nie je cieľom zahraničnej politiky Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, ktorej som premiérom, porážka Ruskej federácie. Naším cieľom je, aby sa vojna na Ukrajine skončila čo najrýchlejšie. To sú Slovania, ktorí sa navzájom zabíjajú. Vojna nie je žiadne riešenie," uviedol Fico.

Slovenský premiér, podobne ako jeho maďarský kolega Viktor Orbán, dlhodobo kritizuje sankcie EÚ proti Rusku za jeho pokračujúcu agresiu voči Ukrajine a kritizuje aj vojenskú pomoc Kyjevu. Súčasná Ficova vláda po svojom predvlaňajšom nástupe do úradu rozhodla o zastavení dodávok zbraní a vojenského materiálu zo štátnych zásob na Ukrajinu, umožnila však pokračovanie komerčných dodávok.

Viac o téme: Vojna, Rusko, Vladimir Putin, Ukrajina, Volodymyr Zelenskyj
