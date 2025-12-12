Tamara Heribanová o ROZVODE rodičov: Prečo som im musela odpustiť!

BRATISLAVA - Láska hýbe svetom! Ale rovnako aj neláska... Tamara Šimončíková Heribanová bez nej nevie žiť a s láskou napísala aj dvojicu kníh Misia Lásky. Aj ona sa však musela vyrovnať s obdobím, kedy láska jej rodičov získala trhliny.
Historické priestory Pistoriho paláca sa v utorok podvečer stali dejiskom výnimočného podujatia. Krst dvojice kníh pre deti a dospelých Tamary Šimončíkovej Heribanovej – Misia Láska (Prísne tajné) a Misia Láska v Thajsku – spojil všetky generácie v jedinečnom sviatku lásky a spolupatričnosti. Misia Láska je o nádeji, odvahe a sile srdca. „To je moja celoživotná téma – láska, blízkosť, prepájanie sa, súdržnosť, nádej, to sú témy, ktoré sa nikdy nevyčerpajú,“ priznala autorka.
Knihy s rovnomenným názvom sú tu pre malých aj veľkých, ktorí veria, že aj malé skutky ľudskosti môžu meniť svet naokolo. Knihy pokrstili deti žiarivými hviezdičkami a spoločným pokrikom: "Najkrajšia na svete je LÁSKA!" Platí to najmä v neľahkej dobe, kedy blízkosť najbližších dodáva energiu a silu. „Láska je pre mňa bezpečie… Nech sa čokoľvek deje, nech sú aj chyby aj pády, tí ľudia, ktorí nás milujú a majú naozaj radi, tu pri nás budú, to je niečo, na čo sa môžeme spoľahnúť,“ vyznáva sa Tamara a pripomína, že nech aj jej rodina prechádzala hocičím a čokoľvek sa dialo – napríklad aj rozvod rodičov – vždy sa mohli na seba spoľahnúť. Dokázala ona i jej sestra Babsy rodičom odpustiť? Tamara nešetrila úprimnosťou, ako to v tom čase bolo a ako rodina prežívala toto neradostné obdobie...
Tamara Heribanová - krst knihy (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)