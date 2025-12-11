Viktor Orbán chválil Trumpa: Ide o novú americkú doktrínu kritickú voči EÚ

WASHINGTON - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán privítal novú stratégiu národnej bezpečnosti Spojených štátov, ktorá okrem iného navrhuje „užšiu spoluprácu s cieľom oddelenia Maďarska, Rakúska, Talianska a Poľska od Európskej únie“. Podľa servera hang.hu premiér vo štvrtok v príspevku zverejnenom na Facebooku konštatoval, že dokument Bieleho domu „hovorí o Bruseli rovnakým štýlom, ako o nás hovorila Bidenova administratíva a Brusel“. Informuje o tom spravodajca v Budapešti.
Orbán vníma americkú stratégiu ako prejav toho, že aj Američania vidia údajnú civilizačnú krízu a úpadok Európy. „Vidia tiež, že európski liberáli zlikvidovali sieť vybudovanú s Ruskom, čo bola chyba. Podľa amerických predstaviteľov musí byť systém európsko-ruských vzťahov prestavaný na strategickej úrovni. Amerika veľmi presne vníma európsky úpadok civilizačných rozmerov, proti ktorému v Maďarsku bojujeme už 15 rokov,“ dodal maďarský premiér.
Väčšia vojenská prítomnosť USA na západnej pologuli
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa má v úmysle udržať väčšiu vojenskú prítomnosť USA na západnej pologuli, odvrátiť pozornosť od Blízkeho východu, predísť „civilizačnému rozkladu“ Európy, vyrokovať čo najskoršie ukončenie vojny na Ukrajine, obnoviť strategickú stabilitu s Ruskom a zabrániť vypuknutiu konfliktu medzi Čínou a Taiwanom. Vyplýva to zo stratégie národnej bezpečnosti, ktorú 5. decembra zverejnil Biely dom.