Slávna speváčka (45) zarába na OnlyFans milióny: Plánuje s tým pokračovať aj na DÔCHODKU!

LOS ANGELES - Kerry Katona, niekdajšia hviezda Atomic Kitten, otvorene hovorí o tom, že s tvorbou obsahu na OnlyFans neplánuje skončiť ani vo vyššom veku. Platforma jej podľa vlastných slov zarobila milióny a pomohla prekonať finančné problémy.
Bývalá členka skupiny Atomic Kitten sa na OnlyFans dala v roku 2020, počas pandémie. Za ten čas si vybudovala silnú základňu fanúšikov a netají sa tým, že jej táto činnosť priniesla výrazné finančné prilepšenie. Podľa vlastných slov zarobila veľké peniaze už v prvých mesiacoch a práve vďaka platenej platforme pre dospelých sa jej podarilo zotaviť z bankrotu. V stĺpčeku pre OK! Magazine sa speváčka a matka piatich detí priznala, že platformu neplánuje opustiť ani v budúcnosti.
A dokonca prezradila, že jedna známa osobnosť vo vyššom veku rozmýšľa o tom, že by sa pridala tiež. Meno však zatiaľ neuviedla. „Mám veľmi zaujímavú správu, ktorá sa čoskoro dostane von – týka sa jednej konkrétnej celebrity, ktorá má takmer 70 a chce robiť OnlyFans," prezradila. Kerry zdôraznila, že je pre ňu pôsobenie na OnlyFans spôsob, ako ženy môžu otvorene vyjadriť svoju ženskosť a sebavedomie. Dodala však, že by nebola rada, keby sa jej deti chceli živiť touto cestou, hoci sama tvrdí, že je to jej osobná voľba.
„Pre mňa je to o ženách, ktoré oslavujú samy seba a svoju sexualitu bez hanby. Nie je to len pre mladých. Chápem, že niektorí na to majú negatívny názor – ale ja som dospelá a je to moje rozhodnutie. Chcela by som, aby to robili moje deti? Určite nie, haha!" priznala. V septembri sa Kerry objavila v podcaste Paula C. Brunsana We Need To Talk, kde priblížila, ako jej OnlyFans finančne pomohol po tom, čo vyhlásila bankrot.
„Za prvý mesiac som zarobila približne 175-tisíc libier. Zarobila som milióny a budem v tom pokračovať, pretože je to príliš veľa peňazí na to, aby som to odmietla," uviedla. Katona v minulosti dvakrát vyhlásila bankrot a mala problémy s daňami, pričom prišla o svoj dom v hodnote 1,25 milióna libier. Toto obdobie bolo pre ňu psychicky veľmi náročné. Platforma jej však pomohla postaviť sa finančne na nohy a podľa jej slov jej priniesla stabilný zdroj príjmu, ktorého sa nechystá vzdať. Speváčka momentálne tvorí pár s osobným trénerom Paolom Margaglioneom (33).