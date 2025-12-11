Renomovaný advokát prehovoril: Koaličný prílepok je NEHORÁZNOSŤ, zasiahne aj do prípadu Kuciak!

BRATISLAVA - Renomovaný a známy advokát Peter Kubina si tiež všimol prílepky k tzv. horalkovému paragrafu trestného zákona, ktorý mal zvonuzaviesť tresty za drobné krádeže. Avšak, koalícia k ním nenápadne doplnila kontroverzné prílepky, ktoré má opozícia v zuboch. Vraj pomôžu obžalovanému poslancovi koalície a to nie je všetko. Kubina uvidel ďalší desivý moment - prílepky ovplyvnia konanie v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.
Kritiku za prílepky koalícia schytáva od opozície prakticky už celý štvrtok 11. decembra, čo sa ukázalo aj na schôdzi v parlamente, kde mali opozičníci na Gašpara viaceré otázky. Prílepky majú okrem iného riešiť aj kritiku mierového usporiadania krajín po 2. svetovej vojne či diskusie o Benešových dekrétoch, ktoré otvorilo Progresívne Slovensko.
Dráma v parlamente! Koalícia prepašovala do zákona podivné paragrafy: Šimečka do basy a Gašpar preč z basy?
Prílepky zasiahnu do prípadu Kuciak
Podľa Kubinu je však situácia ešte dramatickejšia, keďže tieto prílepky majú zasiahnuť aj do prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači z februára 2018. Slovensko vtedy vo veľkom protestovalo a došlo aj k rekonštrukcii tretej vlády Roberta Fica, ktorú potom prevzal Peter Pellegrini.
Kubina upozorňuje predovšetkým na zmenu politiky pri predkladaní dôkazov, ktorú majú meniť práve spomínané prílepky. "Zásada voľného hodnotenia dôkazov je úplne základným komponentom ústavnej zásady nezávislosti súdnictva. Ak má naša ústava niečo, čo sa zvykne nazývať jej „materiálnym jadrom”, tak tieto zásady sa nachádzajú priamo v jeho strede. Zaručujú všetkým, ktorí sa ocitnú pred súdom, že dôkazy v ich veci súd vyhodnotí nezávisle a nestranne, jednotlivo a vo všetkých vzájomných súvislostiach, a že súdu nemôže nikto (a najmä nie politická moc) prikázať, ktoré dôkazy má a ktoré nemá zohľadniť a v akej miere," uviedol Kubina.
Vrátime sa do mrazivých deväťdesiatych rokov
"Ak toto prejde, dotkne sa to všetkých trestných konaní, v ktorých vypovedal nejaký spolupracujúci obvinený, vrátane kauzy vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a môžeme sa pripraviť na návrat 90-tych rokov minulého storočia," dôrazne varoval Kubina. "Ak bude týmto spôsobom z trestného konania odstránená zásada voľného hodnotenia dôkazov, Slovenská republika (prinajmenšom v oblasti trestného konania) prestane byť právnym štátom nielen podľa materiálnych, ale už ani podľa formálnych kritérií," obáva sa advokát.
Opozícia kritizuje prílepky od samotného začiatku
Kubina reagoval na prílepky v návrhu novely Trestného zákona, kam tieto pribudli z rokovania niektorých výborov. Má sa nimi napríklad rozšíriť skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a tiež zaviesť trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Rieši aj úpravu inštitútu spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov. Podľa opozície má z týchto prílepkov "ťažiť" aj v kauze Očistec obžalovaný podpredseda parlamentu zo Smeru-SSD Tibor Gašpar.