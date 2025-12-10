Streda10. december 2025, meniny má Radúz, zajtra Hilda

Požiar v bytovom dome na juhu Číny si vyžiadal 12 obetí

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

PEKING – Dvanásť obetí si vyžiadal požiar, ktorý vypukol v bytovom dome na juhu Číny. Informovali o tom v stredu agentúry AFP a Sin-chua s odvolaním sa na čínske štátne médiá.

Podľa čínskej agentúry Sin-chua požiar zachvátil štvorposchodovú budovu v meste Šan-tchou v provincii Kuang-tung v utorok okolo 21.20. Hasičom sa podarilo dostať plamene pod kontrolu približne o 22.00. K incidentu došlo len necelý mesiac po tom, čo rozsiahly požiar v susednom Hongkongu postihol viacero obytných vežiakov a vyžiadal si 160 obetí.

