MIMORIADNY ONLINE Drony nad Dublinom pri prílete Zelenského: Útok v Syzrani zastavil rafinériu

Naživo z Ukrajiny
6:05 Pápež Lev XIV. v utorok varoval, že snaha o mier na Ukrajine bez zapojenia Európy je „nerealistická“, a upozornil, že plán amerického prezidenta Donalda Trumpa by mohol spôsobiť „obrovskú zmenu“ v transatlantickom spojenectve. Informovala o tom agentúra AFP.
Costa obvinil Rusko z incidentu s dronmi nad Dublinom pri prílete Zelenského
Predseda Európskej rady António Costa v utorok obvinil Rusko, že je za niekoľkými neidentifikovanými dronmi, ktoré sa objavili nad Dublinom 1. decembra počas pristátia lietadla ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informovala agentúra AFP.
„Bohužiaľ, to, čo sa stalo minulý týždeň v Dubline, je ďalším príkladom hybridných útokov a hrozieb z Ruska na európskom území,“ povedal Costa počas tlačovej konferencie s írskym premiérom Micheálom Martinom. „Nie je to nič nové, ale vo všetkých našich krajinách sa s týmito hrozbami vyrovnávame a máme plnú dôveru v írske úrady,“ dodal Costa na adresu írskej polície, ktorá incident vyšetruje. Ruské veľvyslanectvo vo vyhlásení citovanom novinami The Irish Times „kategoricky odmietlo“ tvrdenia o ruskej účasti.
Martin na spoločnej tlačovej konferencii uviedol, že s ruským vyslancom „nesúhlasí“: „Incident s dronom zapadá do vzoru podobných narušujúcich udalostí, ktoré sa odohrali v iných európskych štátoch.“ Írsky denník The Journal informoval, že posádka írskej lode zaznamenala na nebi nad pobrežím niekoľko dronov vojenského typu. Incident sa odohral práve v čase, keď lietadlo so Zelenským šlo na pristátie. V tom čase bola nad Dublinom vyhlásená bezletová zóna.
Rafinéria v Syzrani zastavila výrobu po útoku dronu z 5. decembra
Ropná rafinéria v ruskom meste Syzraň ležiacom v Samarskej oblasti na rieke Volga zastavila 5. decembra spracovanie ropy po tom, čo ju poškodil útok ukrajinského dronu. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na dva nemenované zdroje.
Ukrajinská armáda v piatok oznámila, že v noci vykonala diaľkové útoky na ropnú rafinériu v Syzrani a na prístav Temriuk v Krasnodarskom kraji nachádzajúci sa na pobreží Azovského mora. Spomínané zdroje uviedli, že v Syzrani drony zasiahli destilačnú jednotku CDU-6, na ktorú sa zamerali aj v auguste a jej oprava vtedy zabrala dva týždne. Jeden zo zdrojov uviedol, že najnovšia oprava by mohla trvať približne mesiac.
Vlastník rafinérie, spoločnosť Rosnefť, na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie nereagoval. Spracovanie ropy v rafinérii v Syzrani bolo podľa informovaných zdrojov v minulom roku výrazne pod projektovanou kapacitou a predstavovalo približne 90.000 barelov denne. Závod vlani vyrobil 800.000 ton benzínu, 1,5 milióna ton nafty a 700.000 ton vykurovacieho oleja.