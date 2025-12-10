Streda10. december 2025, meniny má Radúz, zajtra Hilda

MIMORIADNY ONLINE Drony nad Dublinom pri prílete Zelenského: Útok v Syzrani zastavil rafinériu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zobraziť galériu (2)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. (Zdroj: SITA/AP/Kin Cheung)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

DUBLIN/KYJEV - Predseda Európskej rady António Costa v utorok obvinil Rusko, že je za niekoľkými neidentifikovanými dronmi, ktoré sa objavili nad Dublinom 1. decembra počas pristátia lietadla ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informovala agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

6:05 Pápež Lev XIV. v utorok varoval, že snaha o mier na Ukrajine bez zapojenia Európy je „nerealistická“, a upozornil, že plán amerického prezidenta Donalda Trumpa by mohol spôsobiť „obrovskú zmenu“ v transatlantickom spojenectve. Informovala o tom agentúra AFP.

Costa obvinil Rusko z incidentu s dronmi nad Dublinom pri prílete Zelenského

Predseda Európskej rady António Costa v utorok obvinil Rusko, že je za niekoľkými neidentifikovanými dronmi, ktoré sa objavili nad Dublinom 1. decembra počas pristátia lietadla ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informovala agentúra AFP.

„Bohužiaľ, to, čo sa stalo minulý týždeň v Dubline, je ďalším príkladom hybridných útokov a hrozieb z Ruska na európskom území,“ povedal Costa počas tlačovej konferencie s írskym premiérom Micheálom Martinom. „Nie je to nič nové, ale vo všetkých našich krajinách sa s týmito hrozbami vyrovnávame a máme plnú dôveru v írske úrady,“ dodal Costa na adresu írskej polície, ktorá incident vyšetruje. Ruské veľvyslanectvo vo vyhlásení citovanom novinami The Irish Times „kategoricky odmietlo“ tvrdenia o ruskej účasti.

Predseda Európskej rady António Costa.
Zobraziť galériu (2)
Predseda Európskej rady António Costa.  (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Martin na spoločnej tlačovej konferencii uviedol, že s ruským vyslancom „nesúhlasí“: „Incident s dronom zapadá do vzoru podobných narušujúcich udalostí, ktoré sa odohrali v iných európskych štátoch.“ Írsky denník The Journal informoval, že posádka írskej lode zaznamenala na nebi nad pobrežím niekoľko dronov vojenského typu. Incident sa odohral práve v čase, keď lietadlo so Zelenským šlo na pristátie. V tom čase bola nad Dublinom vyhlásená bezletová zóna.

Rafinéria v Syzrani zastavila výrobu po útoku dronu z 5. decembra

Ropná rafinéria v ruskom meste Syzraň ležiacom v Samarskej oblasti na rieke Volga zastavila 5. decembra spracovanie ropy po tom, čo ju poškodil útok ukrajinského dronu. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na dva nemenované zdroje.

Ukrajinská armáda v piatok oznámila, že v noci vykonala diaľkové útoky na ropnú rafinériu v Syzrani a na prístav Temriuk v Krasnodarskom kraji nachádzajúci sa na pobreží Azovského mora. Spomínané zdroje uviedli, že v Syzrani drony zasiahli destilačnú jednotku CDU-6, na ktorú sa zamerali aj v auguste a jej oprava vtedy zabrala dva týždne. Jeden zo zdrojov uviedol, že najnovšia oprava by mohla trvať približne mesiac.

Vlastník rafinérie, spoločnosť Rosnefť, na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie nereagoval. Spracovanie ropy v rafinérii v Syzrani bolo podľa informovaných zdrojov v minulom roku výrazne pod projektovanou kapacitou a predstavovalo približne 90.000 barelov denne. Závod vlani vyrobil 800.000 ton benzínu, 1,5 milióna ton nafty a 700.000 ton vykurovacieho oleja.

Viac o téme: VojnaRuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajina upravila mierový plán po rokovaniach s Európou: Zelenskyj ho posiela Spojeným štátom
Zahraničné
Donald Trump
Tvrdý nátlak z USA: Trump žiada, aby sa Ukrajina vzdala Donbasu bez boja!
Zahraničné
Na archívnej snímke zo
Si Ťin-pching privítal Macrona: Spolupráca s Čínou je kľúčová pri úsilí o mier na Ukrajine
Zahraničné
Na snímke americký prezident
USA už nepodporujú Ukrajinu: Trump to povedal jasne! Na pomoci Kyjevu už finančne nepomáhame
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Soňa Müllerová vychválila dcéru Emu: To, čo robí, je až dojemné! Po kom to má?!
Soňa Müllerová vychválila dcéru Emu: To, čo robí, je až dojemné! Po kom to má?!
Prominenti
Opozícia kritizuje zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov
Opozícia kritizuje zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov
Správy
Vyjadrenie Michelka na tému: Energopomoc
Vyjadrenie Michelka na tému: Energopomoc
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Vláda bude dnes rokovať o predaji železničnej polikliniky aj o verejných prístavoch
Domáce
Vyberte darček pre muža
Tipy na vianočné darčeky pre mužov: Už nehľadajte, toto bude zaručený úspech!
Domáce
Veľká zmena pre firmy
Veľká zmena pre firmy a živnostníkov: Papierové faktúry skončia! Nahradiť ich má štátny systém
Domáce
Primátorský punč v Košiciach už vyzbieral vyše 12 600 eur na charitu: Zbierka pokračuje
Primátorský punč v Košiciach už vyzbieral vyše 12 600 eur na charitu: Zbierka pokračuje
Košice

Zahraničné

Vlna si vyžiadala aj
Slovenská rodina na Tenerife prežila peklo: Zomreli matka a syn, dcéra je zranená
Zahraničné
Polícia zasahuje po streľbe
Na americkej univerzite Kentucky sa strieľalo! Vyhasol jeden život
Zahraničné
Thajskí obyvatelia, ktorí utiekli
Thajsko evakuovalo 400-tisíc občanov pre pohraničný konflikt s Kambodžou
Zahraničné
Ilustračné foto
Nigerijskí vojaci zastrelili 9 protestujúcich žien: Armáda popiera zodpovednosť
Zahraničné

Prominenti

Silné slová! Feldeková (†82)
Silné slová! Feldeková (†82) sa smrti NEBÁLA: Chcela zomrieť skôr, než... Splnilo sa jej to!
Domáci prominenti
Monika Szabó
V televízii šedá myška, no v realite: Sexi nádielka Magdy z Dunaja... Z jej FOTO vám bude HORÚCO!
Domáci prominenti
Michael Clarke Duncan
Hviezda z filmu Zelená míľa nemá pokoj ani po smrti: Vojna o majetok!
Osobnosti
Vdovec Margita 3 roky
Vdovec Margita 3 roky po smrti Zagorovej (†75): Dodnes ovoniava jej oblečenie!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Neuveriteľný nález pri Alexandrii.
Objav, ktorý ŠOKOVAL archeológov: Na dne mora našli LUXUSNÚ loď starú 2000 rokov! Čo skrývala na palube?
Zaujímavosti
Keď sa protiklady priťahujú.
EXTRÉMNY pár šokuje svet: Ona má takmer 300 kíl, on je útly! A v SPÁLNI? Tvrdia, že lepšie než u bežných párov
Zaujímavosti
Tento nečakaný nápoj zlepšuje
Tento nečakaný nápoj zlepšuje trávenie, imunitu aj stav pleti: Suroviny máte doma a zrejme o ňom neviete
vysetrenie.sk
Tajomný narušiteľ spustil alarm!
Dráma v banke! Všetci čakali ozbrojeného páchateľa… vo dverách stál NAŠTVANÝ KOCÚR!
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyberte darček pre muža
Tipy na vianočné darčeky pre mužov: Už nehľadajte, toto bude zaručený úspech!
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Svetoznáme muzikály od Ďurovčíka či Duchoňove hity: Chcete ich zažiť aj vy?
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Z jedného centu môžu
Z jedného centu môžu Slováci spraviť tisíce eur: Ukážeme vám, ako sa to dá spraviť
plnielanu.sk

Ekonomika

Politici sľubovali radikálne škrty. Aký je výsledok? Verejný sektor sa naďalej nafukuje, výplaty zhltnú štvrtinu rozpočtu!
Politici sľubovali radikálne škrty. Aký je výsledok? Verejný sektor sa naďalej nafukuje, výplaty zhltnú štvrtinu rozpočtu!
Schválená reforma sa dotkne tisícov rodín: Ako sa menia dôležité príspevky a aké budú nové sumy?
Schválená reforma sa dotkne tisícov rodín: Ako sa menia dôležité príspevky a aké budú nové sumy?
Nečakaný zvrat v móde: Prada kupuje Versace za „výpredajovú“ cenu, čo sa deje v luxuse?
Nečakaný zvrat v móde: Prada kupuje Versace za „výpredajovú“ cenu, čo sa deje v luxuse?
Nielen inflácia, ale aj nové dane: Tieto vládne opatrenia vám tento rok
Nielen inflácia, ale aj nové dane: Tieto vládne opatrenia vám tento rok "osladia" vianočné pečenie!

Varenie a recepty

Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Medovníkové guličky bez pečenia: Tip na vianočné maškrtenie
Medovníkové guličky bez pečenia: Tip na vianočné maškrtenie
Výber receptov
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Koláče a torty

Šport

VIDEO Hancko v Lige majstrov gólom pomohol k obratu Atlética, Slavia v Anglicku s tvrdou lekciou
VIDEO Hancko v Lige majstrov gólom pomohol k obratu Atlética, Slavia v Anglicku s tvrdou lekciou
Liga majstrov
Šimon Nemec na kanadskom ľade: Online prenos zo zápasu Ottawa – New Jersey
Šimon Nemec na kanadskom ľade: Online prenos zo zápasu Ottawa – New Jersey
NHL
Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal – Tampa Bay
Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal – Tampa Bay
Juraj Slafkovský
Vedenie NHL o kľúčovej otázke haly v Miláne: Ak hráči budú mať pocit nebezpečenstva, nebudeme hrať
Vedenie NHL o kľúčovej otázke haly v Miláne: Ak hráči budú mať pocit nebezpečenstva, nebudeme hrať
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Novinky
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava

Kariéra a motivácia

Slováci si robia prestávky v práci menej, ako je vhodné: Viete, prečo je to také dôležité?
Slováci si robia prestávky v práci menej, ako je vhodné: Viete, prečo je to také dôležité?
Motivácia a produktivita
Nový trend, ktorý mení produktivitu: Prečo si ľudia vytvárajú vlastné pracovné rituály a čo to znamená pre náš výkon
Nový trend, ktorý mení produktivitu: Prečo si ľudia vytvárajú vlastné pracovné rituály a čo to znamená pre náš výkon
Motivácia a produktivita
Týchto 5 vecí robíte každý deň v práci a ani neviete, že vás pomaly ničia. Pozor, toto zažíva väčšina z nás
Týchto 5 vecí robíte každý deň v práci a ani neviete, že vás pomaly ničia. Pozor, toto zažíva väčšina z nás
Motivácia a inšpirácia
10 kariérnych návykov, s ktorými začnite ešte pred Novým rokom: Ten rozdiel vás prekvapí!
10 kariérnych návykov, s ktorými začnite ešte pred Novým rokom: Ten rozdiel vás prekvapí!
Motivácia a inšpirácia

Technológie

Zabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetko
Zabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetko
Samsung
AKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eur
AKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eur
Armádne technológie
Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?
Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?
Xiaomi
Tieto Galaxy telefóny sú v ohrození. Samsung opravil len jednu z dvoch kritických dier, tú druhú hackeri aktívne zneužívajú
Tieto Galaxy telefóny sú v ohrození. Samsung opravil len jednu z dvoch kritických dier, tú druhú hackeri aktívne zneužívajú
Samsung

Bývanie

Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady

Pre kutilov

Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Recepty
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najväčší romantici zverokruhu počas Vianoc: Títo partneri vytvoria dokonalú atmosféru
Zábava
Najväčší romantici zverokruhu počas Vianoc: Títo partneri vytvoria dokonalú atmosféru
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vlna si vyžiadala aj
Zahraničné
Slovenská rodina na Tenerife prežila peklo: Zomreli matka a syn, dcéra je zranená
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Drony nad Dublinom pri prílete Zelenského: Útok v Syzrani zastavil rafinériu
Staronový český premiér Andrej
Zahraničné
Babiš PREKVAPIL počas príhovoru, TOTO odkázal všetkým spoluobčanom: Česko bude najlepšie na celej planéte!
Veľká zmena pre firmy
Domáce
Veľká zmena pre firmy a živnostníkov: Papierové faktúry skončia! Nahradiť ich má štátny systém

Ďalšie zo Zoznamu