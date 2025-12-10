Streda10. december 2025, meniny má Radúz, zajtra Hilda

Babiš PREKVAPIL počas príhovoru, TOTO odkázal všetkým spoluobčanom: Česko bude najlepšie na celej planéte!

Staronový český premiér Andrej Babiš (ANO)
Staronový český premiér Andrej Babiš (ANO) (Zdroj: Facebook/Andrej Babiš)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

PRAHA – Predseda hnutia ANO Andrej Babiš bol počas dnešného dňa inaugurovaný za premiéra Českej republiky. Tento pocit zažil už druhýkrát. Napriek tomu, že v tejto situácii nebol úplným nováčikom, nezostal nič dlžný svojej povesti. Počas príhovoru vyslovil názor, ktorý stavia ČR do pozície najlepšej krajiny pre život.

V utorok 9. decembra sa na pražskom hrade konala inaugurácia staronového premiéra Andreja Babiša. Predseda hnutia ANO zložil do rúk prezidenta Petra Pavla sľub. Ten vyhlásil, že "vymenovaním Babiša došlo k naplneniu vôle voličov". 

 
 

Pavel pripomenul, že premiéra čaká ťažké obdobie n medzinárodnej scéne. "Budeme musieť riešiť rad problémov, ktoré nebudú pre verejnosť veľmi príjemné," povedal s tým, že nespochybniteľným sú väzby ČR na EÚ a NATO. 

Najlepšie pre život 

Premiér Babiš prisľúbil občanom, že bude bojovať a hájiť ich záujmy nielen doma, ale aj v zahraničí. "Urobím všetko pre to, aby sa Česká republika stala najlepším miestom pre život na celej planéte," vyhlásil, citujú Novinky.

Nová koalícia by mala vzniknúť zo spolupráce ANO, SPD a Motoristi. Babiš, ktorý viedol krajinu v rokoch 2017-2021, sa stane najstarším premiérom v dejinách celého Československa. Bude však musieť ešte vyriešiť stret záujmov, keďže je vlastníkom spoločnosti Agrofert. Už skôr ale vyhlásil, že sa ho vzdá.  

Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Andrej Babiš
Andrej Babiš sa stal novým premiérom ČR! Odovzdal Pavlovi ministerské nominácie: Turek medzi nimi chýba
Zahraničné
Na snímke zľava trojka
Turek je v nemocnici: Dúfa, že mu prezident Pavel ešte dá šancu vysvetliť svoje kauzy
Zahraničné
Peter Pellegrini
Vládny zákon môže padnúť, Pellegrini váha s podpisom! Podal si koalíciu: Ak chcete dovládnuť, musíte urobiť TOTO
Domáce
Bývalý minister varuje: Výsledky
Bývalý minister varuje: Výsledky volieb v Maďarsku určia budúcnosť celej strednej Európy!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Soňa Müllerová vychválila dcéru Emu: To, čo robí, je až dojemné! Po kom to má?!
Soňa Müllerová vychválila dcéru Emu: To, čo robí, je až dojemné! Po kom to má?!
Prominenti
Opozícia kritizuje zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov
Opozícia kritizuje zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov
Správy
Vyjadrenie Michelka na tému: Energopomoc
Vyjadrenie Michelka na tému: Energopomoc
Správy

Domáce správy

Veľká zmena pre firmy
Veľká zmena pre firmy a živnostníkov: Papierové faktúry skončia! Nahradiť ich má štátny systém
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Svetoznáme muzikály od Ďurovčíka či Duchoňove hity: Chcete ich zažiť aj vy?
Domáce
Rokovací deň poslanci ukončili
Rokovací deň poslanci ukončili debatou o novele Trestného zákona: Rozprava je skrátená na 12 hodín
Domáce
Primátorský punč v Košiciach už vyzbieral vyše 12 600 eur na charitu: Zbierka pokračuje
Primátorský punč v Košiciach už vyzbieral vyše 12 600 eur na charitu: Zbierka pokračuje
Košice

Zahraničné

FOTO Staronový český premiér Andrej
Babiš PREKVAPIL počas príhovoru, TOTO odkázal všetkým spoluobčanom: Česko bude najlepšie na celej planéte!
Zahraničné
FOTO Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie
Ruské PÍÁR opäť vytiahlo vianočný "marketingový" útok na Európu! Minule sme mrzli, teraz žijeme v TME!
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajina upravila mierový plán po rokovaniach s Európou: Zelenskyj ho posiela Spojeným štátom
Zahraničné
Kosovská prokuratúra obvinila troch
Kosovská prokuratúra obvinila troch ľudí z terorizmu za výbuch kanála z roku 2024
Zahraničné

Prominenti

Michael Clarke Duncan
Hviezda z filmu Zelená míľa nemá pokoj ani po smrti: Vojna o majetok!
Osobnosti
Vdovec Margita 3 roky
Vdovec Margita 3 roky po smrti Zagorovej (†75): Dodnes ovoniava jej oblečenie!
Domáci prominenti
PREKVAPENIE na premiére: Manželka
PREKVAPENIE na premiére: Manželka známeho herca je TEHOTNÁ... Prvé dieťa v 54 rokoch!
Zahraniční prominenti
Soňa Müllerová
Soňa Müllerová vychválila dcéru Emu: To, čo robí, je až dojemné! Po kom to má?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Keď sa protiklady priťahujú.
EXTRÉMNY pár šokuje svet: Ona má takmer 300 kíl, on je útly! A v SPÁLNI? Tvrdia, že lepšie než u bežných párov
Zaujímavosti
Tento nečakaný nápoj zlepšuje
Tento nečakaný nápoj zlepšuje trávenie, imunitu aj stav pleti: Suroviny máte doma a zrejme o ňom neviete
vysetrenie.sk
Tajomný narušiteľ spustil alarm!
Dráma v banke! Všetci čakali ozbrojeného páchateľa… vo dverách stál NAŠTVANÝ KOCÚR!
Zaujímavosti
Skryté vajíčka na stromčeku
Máte na stromčeku TÚTO zvláštnu hrčku? POZOR, prichádza invázia! Vo vašej obývačke sa môžu vyliahnuť stovky tvorov
Zaujímavosti

Dobré správy

Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Svetoznáme muzikály od Ďurovčíka či Duchoňove hity: Chcete ich zažiť aj vy?
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Z jedného centu môžu
Z jedného centu môžu Slováci spraviť tisíce eur: Ukážeme vám, ako sa to dá spraviť
plnielanu.sk
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Hokej, futbal, MMA či známe behy: Poďte na šport ešte lacnejšie!
Domáce

Ekonomika

Politici sľubovali radikálne škrty. Aký je výsledok? Verejný sektor sa naďalej nafukuje, výplaty zhltnú štvrtinu rozpočtu!
Politici sľubovali radikálne škrty. Aký je výsledok? Verejný sektor sa naďalej nafukuje, výplaty zhltnú štvrtinu rozpočtu!
Schválená reforma sa dotkne tisícov rodín: Ako sa menia dôležité príspevky a aké budú nové sumy?
Schválená reforma sa dotkne tisícov rodín: Ako sa menia dôležité príspevky a aké budú nové sumy?
Nečakaný zvrat v móde: Prada kupuje Versace za „výpredajovú“ cenu, čo sa deje v luxuse?
Nečakaný zvrat v móde: Prada kupuje Versace za „výpredajovú“ cenu, čo sa deje v luxuse?
Nielen inflácia, ale aj nové dane: Tieto vládne opatrenia vám tento rok
Nielen inflácia, ale aj nové dane: Tieto vládne opatrenia vám tento rok "osladia" vianočné pečenie!

Varenie a recepty

Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Medovníkové guličky bez pečenia: Tip na vianočné maškrtenie
Medovníkové guličky bez pečenia: Tip na vianočné maškrtenie
Výber receptov
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Koláče a torty

Šport

VIDEO Hancko v Lige majstrov gólom pomohol k obratu Atlética, Slavia v Anglicku s tvrdou lekciou
VIDEO Hancko v Lige majstrov gólom pomohol k obratu Atlética, Slavia v Anglicku s tvrdou lekciou
Liga majstrov
Šimon Nemec na kanadskom ľade: Online prenos zo zápasu Ottawa – New Jersey
Šimon Nemec na kanadskom ľade: Online prenos zo zápasu Ottawa – New Jersey
NHL
Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal – Tampa Bay
Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal – Tampa Bay
Juraj Slafkovský
Tréner Sloveniek si na MS želal derby proti Česku: Tá cestička tam mohla byť trochu hrateľnejšia
Tréner Sloveniek si na MS želal derby proti Česku: Tá cestička tam mohla byť trochu hrateľnejšia
Florbal

Auto-moto

Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Novinky
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava

Kariéra a motivácia

Slováci si robia prestávky v práci menej, ako je vhodné: Viete, prečo je to také dôležité?
Slováci si robia prestávky v práci menej, ako je vhodné: Viete, prečo je to také dôležité?
Motivácia a produktivita
Nový trend, ktorý mení produktivitu: Prečo si ľudia vytvárajú vlastné pracovné rituály a čo to znamená pre náš výkon
Nový trend, ktorý mení produktivitu: Prečo si ľudia vytvárajú vlastné pracovné rituály a čo to znamená pre náš výkon
Motivácia a produktivita
Týchto 5 vecí robíte každý deň v práci a ani neviete, že vás pomaly ničia. Pozor, toto zažíva väčšina z nás
Týchto 5 vecí robíte každý deň v práci a ani neviete, že vás pomaly ničia. Pozor, toto zažíva väčšina z nás
Motivácia a inšpirácia
10 kariérnych návykov, s ktorými začnite ešte pred Novým rokom: Ten rozdiel vás prekvapí!
10 kariérnych návykov, s ktorými začnite ešte pred Novým rokom: Ten rozdiel vás prekvapí!
Motivácia a inšpirácia

Technológie

Zabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetko
Zabudni na telefón. Samsung práve ukázal budúcnosť, nové AI okuliare a Galaxy headset zmenia všetko
Samsung
AKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eur
AKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eur
Armádne technológie
Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?
Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?
Xiaomi
Tieto Galaxy telefóny sú v ohrození. Samsung opravil len jednu z dvoch kritických dier, tú druhú hackeri aktívne zneužívajú
Tieto Galaxy telefóny sú v ohrození. Samsung opravil len jednu z dvoch kritických dier, tú druhú hackeri aktívne zneužívajú
Samsung

Bývanie

Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali

Pre kutilov

Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Údržba a opravy
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Má 60, žiari bez make-upu aj so šedinami a navyše je stále sexy: Pavlína Pořízková prezradila recept na to, ako starnúť s gráciou
Zahraničné celebrity
Má 60, žiari bez make-upu aj so šedinami a navyše je stále sexy: Pavlína Pořízková prezradila recept na to, ako starnúť s gráciou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Staronový český premiér Andrej
Zahraničné
Babiš PREKVAPIL počas príhovoru, TOTO odkázal všetkým spoluobčanom: Česko bude najlepšie na celej planéte!
Veľká zmena pre firmy
Domáce
Veľká zmena pre firmy a živnostníkov: Papierové faktúry skončia! Nahradiť ich má štátny systém
Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie
Zahraničné
Ruské PÍÁR opäť vytiahlo vianočný "marketingový" útok na Európu! Minule sme mrzli, teraz žijeme v TME!
Slováci masovo naleteli falošnej
Domáce
Slováci masovo naleteli falošnej súťaži o auto! Podvodníci zneužili meno známeho obchodu

Ďalšie zo Zoznamu