Babiš PREKVAPIL počas príhovoru, TOTO odkázal všetkým spoluobčanom: Česko bude najlepšie na celej planéte!

PRAHA – Predseda hnutia ANO Andrej Babiš bol počas dnešného dňa inaugurovaný za premiéra Českej republiky. Tento pocit zažil už druhýkrát. Napriek tomu, že v tejto situácii nebol úplným nováčikom, nezostal nič dlžný svojej povesti. Počas príhovoru vyslovil názor, ktorý stavia ČR do pozície najlepšej krajiny pre život.
V utorok 9. decembra sa na pražskom hrade konala inaugurácia staronového premiéra Andreja Babiša. Predseda hnutia ANO zložil do rúk prezidenta Petra Pavla sľub. Ten vyhlásil, že "vymenovaním Babiša došlo k naplneniu vôle voličov".
Pavel pripomenul, že premiéra čaká ťažké obdobie n medzinárodnej scéne. "Budeme musieť riešiť rad problémov, ktoré nebudú pre verejnosť veľmi príjemné," povedal s tým, že nespochybniteľným sú väzby ČR na EÚ a NATO.
Najlepšie pre život
Premiér Babiš prisľúbil občanom, že bude bojovať a hájiť ich záujmy nielen doma, ale aj v zahraničí. "Urobím všetko pre to, aby sa Česká republika stala najlepším miestom pre život na celej planéte," vyhlásil, citujú Novinky.
Nová koalícia by mala vzniknúť zo spolupráce ANO, SPD a Motoristi. Babiš, ktorý viedol krajinu v rokoch 2017-2021, sa stane najstarším premiérom v dejinách celého Československa. Bude však musieť ešte vyriešiť stret záujmov, keďže je vlastníkom spoločnosti Agrofert. Už skôr ale vyhlásil, že sa ho vzdá.