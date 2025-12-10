Precíznosť, rýchlosť a komfort v jednom darčeku pre muža

Vianoce sú často o darčekoch, ktoré potešia, rozmaznajú a zároveň uľahčia každodenný život. A ak existuje niečo, čo väčšina mužov rieši pravidelne – či už každý deň, raz za pár dní alebo iba pred dôležitými udalosťami – je to úprava fúzov a chĺpkov. Holenie je pre mnohých ranným rituálom, pre iných nutnosťou, no všetci sa zhodnú na jednom: dobrý nástroj dokáže spraviť obrovský rozdiel.
Kým niektorí ocenia dokonale hladkú tvár bez jediného fúzika, iní preferujú upravené strnisko, presne vytvarovanú bradu či praktickú starostlivosť o celé telo. A práve preto sú holiace strojčeky a zastrihávače skvelým vianočným darčekom – osobným, užitočným a pritom stále tak trochu technologickým prekvapením.
Tento rok je ponuka možností mimoriadne široká: od luxusných strojčekov pre fajnšmekrov až po cenovo dostupné riešenia, ktoré zvládnu každodennú starostlivosť bez kompromisov. Vybrali sme tie najzaujímavejšie kúsky, ktoré môžu spríjemniť život každému mužovi – otcovi, partnerovi, bratovi aj dedkovi.
Dokonale hladké oholenie bez podráždenia
Holiaci strojček Philips i9000 Prestige Ultra je určený pre mužov, ktorí nechcú robiť kompromisy medzi dokonalým oholením a komfortom. Nový elektrický holiaci strojček ponúka doteraz najhladšie oholenie od Philips, ktoré vydrží celý deň – a to bez podráždenia. Patentovaný systém Lift & Cut s trojitým účinkom jemne nadvihuje fúzy od korienkov a zastriháva ich presne až na úroveň korienkov -0,08 mm, bez toho, aby podráždil alebo porezal pokožku. Vďaka inteligentnej technológii SkinIQ Pro sa holiaci strojček dokonale prispôsobí potrebám vašej pokožky a navedie vás k optimálnemu oholeniu. Zariadenie bezchybne kopíruje kontúry tváre a zároveň chráni pokožku. Vďaka inteligentným senzorom a prispôsobivým holiacim hlavám poskytuje špičkový výkon aj pri 7-dňovom strnisku. Hygienická UV nabíjačka ničí baktérie, takže strojček je vždy pripravený na použitie. Revolúciu v pánskom holení môžete najdôležitejšiemu mužovi svojho života dopriať za 529,99 €
(Zdroj: Philips)
Jeden nástroj na dokonale presnú úpravu od hlavy až po päty
Stačí pár minút v kúpeľni a váš muž, otec alebo starý otec bude vyzerať dokonale od hlavy až po päty. Tohtoročná horúca novinka – multifunkčný zastrihávač Philips série 9000 – si hravo poradí so všetkým, od vlasov a fúzov až po chĺpky na tele, a to s chirurgickou presnosťou 0,2 mm. Tento prémiový pomocník vydrží až 2 hodiny na jedno nabitie a ponúka všetko potrebné pre starostlivosť o vzhľad. Či už dolaďujete detaily brady, strih vlasov alebo upravujete obočie pred stretnutím, zastrihávač série 9000 je vaším tichým spojencom, ktorý sa prispôsobí vám – nie vy jemu. Navyše s ním ušetríte množstvo času a budete vyzerať upravene a sebavedomo už na prvý pohľad. Dostupný je za 104,99 €.
Zastriháva, tvaruje a holí
Philips OneBlade 360 si poradí s fúzmi akejkoľvek dĺžky a vďaka inovatívnej čepeli 360 holí v každom smere. Chráni pokožku pred podráždením a porezaním a zároveň sa dokonale prispôsobí kontúram tváre, takže sa dostane aj na ťažko dostupné miesta okolo uší či pod bradou. Dá sa používať nasucho aj namokro. Plní priania mužov po celom svete – skrotiť fúzy za dve minúty. Tak ho tento rok venujte aj mužovi vášho života, či už je to manžel, priateľ, brat, alebo otec. Stojí 56,89 € a vďaka nemu zabudnete na zdĺhavé holenie s viacerými nástrojmi.
(Zdroj: Philips)
Intimita patrí aj pod vianočný stromček
Potešte partnera alebo partnerku spoľahlivým pomocníkom, ktorý sa postará o pohodlie v intímnych partiách. Philips OneBlade Intimate bol vyvinutý špeciálne na holenie a zastrihávanie citlivých miest, ako je oblasť bikín či podpazušia. Chráni pokožku pred podráždením, nehrozí s ním porezanie a neholí úplne dohladka, takže nielenže obmedzuje zarastanie chĺpkov, ale je ako stvorený na moderné zastrihávanie. Intímne holenie nikdy nebolo jednoduchšie. Za 34,99 € získate bezkonkurenčnú ochranu pre svoje intímne partie.
Nech už siahnete po akomkoľvek z nich, darujete každému mužovi nový level komfortu, bezbolestné oholenie a pocit, že má vo svojej kúpeľni nástroj, ktorý vyzerá aj funguje ako luxusný doplnok. Pretože tie najkrajšie darčeky nie sú len tie, ktoré prekvapia v okamihu rozbalenia, ale tie, ktoré prinášajú radosť najmä po Vianociach.
