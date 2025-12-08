Japonsko si predvolalo veľvyslanca Číny po incidente medzi stíhačkami

TOKIO - Tokio si predvolalo veľvyslanca Pekingu po tom, ako čínske vojenské lietadlá zamerali svoje radary na japonské stíhačky, oznámilo v nedeľu večer japonské ministerstvo zahraničných vecí. Informovala o tom agentúra AFP.
Stíhačky J-15 z čínskej lietadlovej lode Liaoning v sobotu dvakrát zacielili radary na japonské lietadlá v medzinárodných vodách neďaleko Okinavy, tvrdí Japonsko. Podľa jeho rezortu diplomacie je „takýto nebezpečný čin mimoriadne poľutovaniahodný“. Čínske námorné sily uviedli, že tvrdenia Tokia „absolútne nezodpovedajú faktom“. Ministerstvo zahraničných vecí v Pekingu podľa štátnej tlačovej agentúry Sin-chua oznámilo, že odmieta protest Japonska, ktorému adresovalo námietku proti „nebezpečnému obťažovaniu normálnych vojenských cvičení Číny“.
Japonská premiérka Sanae Takaičiová po najnovšom incidente medzi plavidlami a lietadlami oboch krajín uviedla, že Tokio bude reagovať pokojne a dôrazne. „Budeme úzko monitorovať pohyb čínskej armády na mori a vo vzdušnom priestore obklopujúcom našu krajinu,“ zdôraznila.
Vzťahy medzi Čínou a Japonskom sa zhoršujú od nástupu novej japonskej premiérky. Takaičiová nevylúčila vojenskú intervenciu v prípade, že čínsky režim napadne Taiwan. Vyvolala tým ostrú reakciu Pekingu, ktorý považuje samosprávny ostrov za súčasť územia jedinej Číny a nevylučuje použitie sily na jeho ovládnutie.