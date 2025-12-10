Vláda bude dnes rokovať o predaji železničnej polikliniky aj o verejných prístavoch

BRATISLAVA - Vláda by mala v stredu rokovať o predaji žilinskej železničnej polikliniky, o verejných prístavoch, o vytvorení investičného plánu Slovensko, ako aj o Akčnom pláne na roky 2026 až 2030 k Národnej stratégii rozvoja koordinovaných služieb za obdobie rokov 2022 až 2030.
Predaj budovy Železničnej polikliniky v Žiline
Kabinet by mal rokovať o predaji budovy bývalej Železničnej polikliniky (ŽP) v Žiline spolu s príslušnými pozemkami za 2,605 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Nehnuteľnosti v majetku štátu kúpi spoločnosť Medcentrum medika z Považskej Bystrice. Celková zostatková hodnota majetku ŽP Žilina je vo výške 1,292 milióna eur, celková všeobecná hodnota majetku ŽP Žilina stanovená znaleckým posudkom je vo výške 1,576 milióna eur bez DPH.
Verejné prístavy plánujú spoluprácu so SAE
Ministri by sa mali zaoberať aj ďalším rozvojom obchodnej spoločnosti Verejné prístavy. Štátna spoločnosť by napríklad mohla vložiť svoj nehnuteľný majetok v časti prístavu Bratislava - Zimný prístav do základného imania plánovaného spoločného podniku so zahraničným investorom - subjektom zo Spojených arabských emirátov (SAE). Mohlo by sa tak stáť na základe dohody o hospodárskej spolupráci medzi vládami oboch krajín podpísanej v októbri 2025.
Vláda prerokuje aj návrh na vytvorenie investičného plánu Slovensko z dielne ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže povereného výkonom funkcie podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Navrhované vytvorenie investičného plánu Slovensko reaguje na problémy so stabilitou a predvídateľnosťou investičného prostredia.
Schválenie Akčného plánu
Vládny kabinet by mal v stredu schváliť aj návrh Akčného plánu na roky 2026 až 2030 k Národnej stratégii rozvoja koordinovaných služieb za obdobie rokov 2022 až 2030. Akčný plán, ktorý predložilo na rokovanie vlády Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, obsahuje 19 opatrení, ktoré sa zameriavajú na vytvorenie primeraných podmienok na podporu komplexného vývinu a sociálneho začlenenia detí v ranom veku.