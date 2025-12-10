KĽDR odpálila desať projektilov z raketometu do Žltého mora, tvrdí Soul

SOUL/PCHJONGJANG - Severná Kórea tento týždeň vystrelila desať projektilov z raketometu do Žltého mora na západe Kórejského polostrova. S odvolaním sa na predstaviteľov juhokórejského generálneho štábu to dnes napísala agentúra AFP. Salvy sú podľa juhokórejských vojenských predstaviteľov súčasťou obvyklých zimných cvičení, ktoré KĽDR vykonáva. Pchjongjang sa k nim doteraz nevyjadril.
Severná Kórea vystrelila projektily týždeň po tom, ako juhokórejský prezident I Če-mjong vyhlásil, že sa domnieva, že by sa mal severnému susedovi ospravedlniť za údajný rozkaz jeho predchodcu Jun Sok-jola vyslať cez hranice bezpilotné lietadlá a propagandistické letáky. Jun sa tým snažil vyvolať reakciu KĽDR, aby mohol obhájiť vyhlásenie stanného práva z 3. decembra, ktoré ho napokon stálo funkciu a poslalo do samoväzby. Pchjongjang na Iho slová nereagoval.
Posledný odpal sa uskutočnil 7. novembra, keď komunistický režim do Japonského mora na východe krajiny odpálil najmenej jednu balistickú strelu. Pchjongjang tiež odpálil rakety 3. novembra, hodinu pred návštevou amerického ministra obrany Petea Hegsetha na medzikórejskej hranici, a 1. novembra, asi desať minút pred summitom medzi I Če-mjongom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.