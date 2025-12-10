Spojené štáty majú silné hranice, no Severná Kórea ich má ešte silnejšie, uviedol Trump

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump pochválil v utorok bezpečnostnú politiku svojej vlády v oblasti hraníc a imigrácie. Poznamenal, že existuje jediná krajina so silnejšími hranicami ako majú USA - Severná Kórea. Informuje o tom agentúra Jonhap.
Trump chváli pokrok USA v bezpečnosti hraníc
Trump sa k téme vyjadril počas prejavu o americkej ekonomike v Pensylvánii. Zdôraznil pokrok svojej administratívy v oblasti bezpečnosti hraníc, čo podľa neho viedol k tomu, že do Spojených štátov už sedem mesiacov neprenikol žiadny nelegálny prisťahovalec.
„Myslím si, že Severná Kórea má silnejšie hranice... Severná Kórea má sedem drôtených plotov a každý z nich je pod napätím milión voltov,“ tvrdil. „Takže ak prekonáte jeden, pri tom ďalšom ste mŕtvi. Ak prekonáte jeden, budete vo veľmi zlom stave. Ak prekonáte dva, vytvoríte rekord,“ povedal šéf Bieleho domu. Spojené štáty napriek tomu opísal ako krajinu s „jednými z najsilnejších hraníc na svete“.
Pochválil ministra obrany
„Myslím si, že Severnej Kórei necháme to, že má najbezpečnejšie hranice... ale naše sú tiež dosť bezpečné,“ povedal líder USA a vyjadril uznanie ministrovi obrany Peteovi Hegsethovi za úsilie armády pomáhať pri ich zaisťovaní.
Trumpova vláda od nástupu do úradu sprísňuje opatrenia v oblasti bezpečnosti hraníc a imigračnej politiky s odôvodnením, že chráni americké pracovné miesta a udržuje národnú bezpečnosť, píše Jonhap.