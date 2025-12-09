Trump a Si Ťin-pching dosiahli dohodu! Spojené štáty umožnia spoločnosti Nvidia vyvážať AI čipy H200 do Číny

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že dosiahol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom dohodu o umožnení vyvážania pokročilých čipov pre umelú inteligenciu (AI) H200 od technologickej spoločnosti Nvidia do Číny. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.
„Informoval som čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, že Spojené štáty umožnia spoločnosti Nvidia dodávať jej produkty H200 schváleným zákazníkom v Číne a ďalších krajinách za podmienok, ktoré umožnia pokračovanie v silnej národnej bezpečnosti,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.
Ministerstvo obchodu podľa amerického prezidenta pracuje na posledných detailoch dohody, ktorá by sa mala týkať aj technologických spoločností AMD, Intel a ďalších. „Prezident Si reagoval pozitívne! Dvadsaťpäť percent dolárov bude vyplácaných Spojeným štátom americkým,“ uviedol Trump. Zdôraznil pritom, že najpokročilejšie čipy Blackwell a pripravované procesory Rubin nie sú súčasťou dohody.
Čipy H200 dokážu spracovať väčšie množstvo informácií rýchlejšie ako ich predchodcovia H100. Podľa správy amerického think-tanku Institute for Progress (IFP) sú čipy H200 takmer šesťkrát výkonnejšie ako H20 - najvýkonnejšie čipy, ktoré dosiaľ bolo možné do Číny vyvážať. Vývoz týchto čipov umožní podľa agentúry Reuters Číne vybudovať superpočítač s umelou inteligenciou s podobným výkonom ako majú tie v Spojených štátoch.