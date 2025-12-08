Satelitné snímky odhalili MASAKER nevídaných rozmerov: Po viac ako 150-tisícoch ľudí sa zľahla zem!

FÁŠIR – Kedysi to boli ulice preplnené ľuďmi, ktorí si kupovali na trhoch všetko od potravín až po oblečenie. Vojna ale všetko zmenila. Po obsadení polovojenskej ozbrojenej frakcie sa ulice zmenili na nepoznanie. Pohodu a pokoj vystriedali strach a beznádej. Všetko potvrdzujú aj najnovšie satelitné snímky.
Mesto Fášír leží vo východnej časti Sudánu. Život sa tu radikálne zmenil po tom, ako ho obsadili polovojenské sily rýchlej podpory (RSF). Tie hrali kľúčovú rolu počas konfliktov v Dárfúre a v apríli 2023 rozpútali vojnu proti domácej armáde – Sudánskym ozbrojeným silám (SAF). Bojovníci z RSF sú obviňovaní z vojnových zločinov proti ľudskosti či etických čistiek páchaných na obyvateľstve.
Sudánska MASAKRA: Polovicu krajiny vedie VRAŽDIACI veliteľ Hemedti, zverejňuje VIDEA popráv z potešenia
Mesto Fášir je najväčším príkladom toho, ako je nový režim schopný zmeniť životy obyvateľov. Len zhruba šesť týždňov od obsadenia mesta, nakopili bojovníci RSF mŕtve telá civilistov na veľké kopy, odkiaľ ich hádzali buď do masových hrobov, alebo ich spopolnili. Uvádza to britský The Guardian. Aj keď konečný počet obetí masakru zostáva naďalej nejasný, hovorí sa až o 60-tisíc obyvateľoch.
Stopy po krvi
Okrem toho je tu aj mnoho nezvestných. Tých má byť dokonca až 150-tisíc. Nathaniel Raymond z Laboratory of human research na univerzite Yale, ktoré dôkladne analyzuje satelitné snímky nad Fáširom, povedal, že "kedysi rušné ulice sú teraz až desivo pusté".
Mŕtve mesto
Trhoviská doslova zarastajú burinou. Nikde nevidieť ani hospodárske zvieratá. Fašír bola posledná významná bašta v regióne. Niektorí miestni sa vyjadrili, že RSF drží nepohodlných obyvateľov v detenčných centrách, no nie je jasné, kde sa podela väčšina z kedysi 1,5 miliónového mesta.
V súčasnej dobe je mesto uzavreté, aj keď velenie RSF prisľúbilo, že OSN umožnia vstup na doručenie humanitárnej pomoci. Presný dátum však ešte nepadol. "Pred vyslaním humanitárnej pomoci je nutné posúdiť bezpečnosť prostredia. V súčasnej dobe takéto záruky absentujú," uvádza nemenovaný zdroj z OSN.