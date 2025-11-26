Kritická situácia v Južnom Sudáne: Polovica obyvateľstva trpí akútnym hladom

JUBA - Takmer polovica populácie Južného Sudánu je vystavená akútnemu hladu. Táto africká krajina v dôsledku škrtov v medzinárodnom financovaní dostala na rok 2025 len 40 percent zo svojho humanitárneho plánu 1,6 miliardy dolárov, uviedla v stredu medzinárodná charitatívna organizácia Oxfam. Informuje o tom agentúra AFP.
Takmer šesť miliónov obyvateľov najnovšieho členského štátu OSN je vystavených akútnemu hladu a má obmedzený prístup k čistej vode a sanitácii. Podľa Oxfam do apríla 2026 tento počet dosiahne 7,5 milióna ľudí. Podľa AFP krajinu zanechala takmer bez základných služieb a rozsiahla korupcia elít, ktoré kradnú ropné bohatstvo Južného Sudánu a bola zdokumentovaná OSN. „Je to, akoby sa svet odvracal od tých, ktorí najviac potrebujú pomoc, práve v momente, keď ich prežitie visí na vlásku,“ uviedla vo vyhlásení riaditeľka Oxfam pre Južný Sudán Shabnam Balochová.
Do tranzitných centier v pohraničnom meste Renk prichádza denne až 1000 ľudí. Napriek tomu tam Oxfam pre nedostatok financií musí v priebehu ďalšieho mesiaca znížiť svoju činnosť o 70 percent a tvrdí, že bez nového financovania do februára úplne zastaví svoju činnosť. Južný Sudán získal nezávislosť v roku 2011. Krátko nato ho päť rokov sužovala zničujúca občianska vojna, ktorá zapríčinila vysídlenie viac ako dvoch miliónov ľudí. Navyše existuje obava z obnovenia konfliktu. Okrem toho sú v Južnom Sudáne státisíce utečencov zo susedného vojnou zmietaného Sudánu.