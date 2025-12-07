Nedeľa7. december 2025, meniny má Ambróz, zajtra Marína

Masaker v Sudáne: Útoky dronov zabili desiatky civilistov! Medzi obeťami sú aj desiatky detí

PORT SUDAN - Desiatky civilistov prišli tento týždeň pri dronových útokoch, ktoré v meste Kalogi v sudánskej provincii Južný Kordofán spáchali zrejme polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), informovala agentúra AFP.

Útoky sa odohrali ešte vo štvrtok a prebiehali v troch vlnách: útočníci najprv zasiahli materskú školu, potom nemocnicu a tretíkrát udreli v situácii, keď sa ľudia pokúšali zachrániť deti, uviedol pre AFP vedúci administratívnej jednotky. Z útoku obvinil RSF a ich spojenca, frakciu Sudánskeho hnutia za oslobodenie ľudu – Sever vedenú Abdal Azízom al-Hilúom. AFP podotkla, že nezávislé overenie správ z regiónu Kordofán je vzhľadom na obmedzenú komunikáciu, ťažký prístup a pretrvávajúcu neistotu stále náročné.

Podľa agentúry OSN pre deti zahynulo pri útoku viac ako desať detí vo veku päť až sedem rokov. Ministerstvo zahraničných vecí však uviedlo 79 obetí vrátane 43 detí. „Zabíjanie detí v ich škole je hrozným porušením práv detí,“ povedal zástupca Detského fondu OSN (UNICEF) pre Sudán Sheldon Yett a vyzval všetky strany, aby zastavili útoky a umožnili do oblasti prístup humanitárnych agentúr.

Po tom, čo RSF koncom októbra obsadili mesto Fášir, hlavné mesto štátu Severný Dárfúr a poslednú pevnosť armády v západnom Sudáne, sa polovojenské jednotky presunuli smerom na východ do regiónu Kordofán, kde sú bohaté náleziská ropy a ktorý je rozdelený medzi tri štáty federálne štáty Sudánu. Podľa OSN v novembri z tejto oblasti ušlo viac ako 40.000 ľudí. Analytici uvádzajú, že cieľom ofenzívy RSF je prelomiť posledný obranný oblúk armády v centrálnom Sudáne a pripraviť pôdu pre pokusy o znovudobytie hlavných miest vrátane metropoly Chartúm.

