Brutalita v Mali naberá na vážnosti: Africký zbor obviňujú z násilností! Prstom sa ukazuje na Rusko

Prezident Mali Assimi Goïta si podáva ruku s ruským prezidentom Vladimirom Putinom
Prezident Mali Assimi Goïta si podáva ruku s ruským prezidentom Vladimirom Putinom (Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool)
DAKAR - Nová ruská vojenská jednotka Africký zbor, ktorý v Mali nahradil žoldniersku Vagnerovu skupinu, sa podľa výpovedí desiatok utečencov dopúšťa násilia voči civilistom vrátane znásilnení a dekapitácií. Jednotka spolupracuje s malijskou armádou pri pátraní po militantoch, informovala agentúra AP.

Utečenci, ktorí ušli k hraniciam s Mauritániou, pre AP uviedli, že Africký zbor používa rovnaké taktiky ako kedysi vagnerovci. Príslušníci jednotky vypaľujú dediny a stáva sa, že zabitým civilistom z tiel vyrezávajú vnútorné orgány. Väčšina svedkov, ktorí boli ochotní hovoriť s AP, poskytla svoje svedectvo anonymne zo strachu z represálií.

Malijci označujú konanie ruskej jednotky za „taktiku spálenej zeme“. Starosta jednej dediny, ktorý musel už druhýkrát utiecť do Mauritánie, uviedol: „Vojsko s nikým nehovorí, koho uvidia, toho zabijú. Ľudia ani nevedia, prečo ich zabíjajú. Medzi Vagnerom a Africkým zborom nie je rozdiel.“ Africký zbor nahradil Vagnerovu skupinu po smrti jej zakladateľa Jevgenija Prigožina. Podľa expertov jednotka má personál z Ruska, Bieloruska a afrických štátov a odhaduje sa, že má približne 2000 bojovníkov.

Obete nie je možné presne spočítať

Obvinenia z násilia voči civilistom sa podľa AP v Mali zvýšili už od roku 2021, keď vagnerovci začali spolupracovať s podfinancovanou malijskou armádou. Počet obetí ich násilností nie je možné presne stanoviť, a to najmä v odľahlých oblastiach, kde majú novinári a humanitárni pracovníci obmedzený prístup. Podľa právnych expertov prechádza zodpovednosť za konanie príslušníkov Africký zbor priamo na ruský štát, keďže jednotka pôsobí pod ruským ministerstvom obrany. „Každý vojnový zločin spáchaný Africa Corps sú v zásade pripisovateľné ruskému štátu,“ uviedla Lindsay Freemanová z Centra pre ľudské práva na univerzite v Berkeley.

Malijské vládne úrady nikdy verejne nepriznali prítomnosť vagnerovcov na svojom území, podobne ako nepriznali ani Africký zbor. Ruské štátne médiá však v posledných týždňoch zverejnili správy z Mali, ktoré chválili zbor za obranu krajiny pred „teroristami“, a ruské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že jednotka je aktívna „na žiadosť malijských úradov“, poskytuje pozemný eskort, pátracie a záchranné operácie a vykonáva ďalšie práce.

