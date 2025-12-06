Sobota6. december 2025, meniny má Mikuláš, Nikolas, zajtra Ambróz

Desivé videá na TikToku a potom SAMOVRAŽDA! Školáčku (†13) našiel otec mŕtvu v posteli: Hrozné detaily prípadu

SABDEN - Trinásťročná Robyn Lott zo Sabdenu v anglickom Lancashiri si vzala život po tom, čo na sociálnej sieti TikTok zverejnila znepokojivé videá. Život si vzdala po rozchode a hádke s priateľmi. Rodičia o jej online aktivitách ani o hlbokom trápení nevedeli.

Trinásťročná Robyn Lott bola nájdená mŕtva vo svojej izbe 14. júla, deň po tom, čo údajne na TikToku zverejnila videá vyjadrujúce samovražedné myšlienky. Vyšetrovanie ukázalo, že krátko pred smrťou bola „trochu rozrušená“ po hádke s kamarátmi, no po rozhovore s mamou pôsobila pokojne a vyrovnane.

Rodičia Alison Ward a Malcolm Lott uviedli, že netušili, že dcéra platformu TikTok používala ani že prejavovala samovražedné myšlienky. Až vyšetrovanie ukázalo, že v týždňoch pred smrťou Robyn vytvorila niekoľko videí „naznačujúcich umieranie a blízkosť k tomu, že to urobí“. Oblastná koronerka Emma Mather označila minimálne dve z nich za „veľmi znepokojujúce“.

Robynin otec ju našiel nehybnú, keď ju ráno prišiel zobudiť do školy. Robyn spáchala samovraždu, no vzhľadom na vek a impulzívnosť si podľa koronerky naplno neuvedomovala dosah svojho konania. „Bola mladá, impulzívna a prežívala silné, vyhrotené emócie,“ povedala Mather.
„Bol to impulz. Nevedela, čo robí, bola príliš mladá, aby to pochopila,“ hovorí jej matka.

Pani Ward zároveň upozornila na trend, ktorý podľa nej ovplyvňuje vnímanie dnešných detí, „Akoby boli voči samovražde a sebapoškodzovaniu otupení. My sme o tom v ich veku nevedeli. Je dôležité o tom hovoriť, ale mám pocit, že deti to niekedy berú ako súčasť bežnej reality. A rodičia musia vedieť, že sa to môže stať komukoľvek,“ varuje.

Škola, priatelia a neviditeľný tlak

Robyn bola na základnej škole sebavedomá a ľahko si hľadala kamarátov. S nástupom na strednú školu však prišli „ťažkosti v priateľstvách“. Rodičia ju preto presunuli na Accrington Academy a po tom, čo si všimli isté autistické črty, požiadali o posúdenie neurodiverzity. Hodnotenie sa malo začať v septembri. „Nikdy sa toho nedočkala,“ povedala jej mama.

Krátko pred smrťou sa Robyn rozišla s dievčaťom, s ktorým sa stretávala, a podľa priateľov bola z toho zdrvená. Polícia neskôr zistila, že sa zdôverila kamarátke o tom, že sa po rozchode porezala, a predtým poslala správu s textom: „Zabijem sa.“

Mala citlivú a krásnu dušu, spomína matka

Po skončení vyšetrovania sa rodičia poďakovali verejnosti za podporu a opísali Robyn ako „láskavú, citlivú a krásnu dušu“. „Nikdy na ňu nezabudneme. Vždy bude v mojom srdci,“ povedala mama.

Robyn bola podľa blízkych „malý lúč slnka“. Milovala zvieratá, doma mali niekoľko domácich miláčikov, ku ktorým mala hlboký vzťah. Rada tancovala v kuchyni, robila s mamou vtipné selfies a od detstva bola výnimočne kreatívna – milovala módu, kreslenie a vlastný štýl, nikdy nesledovala davy. „Bola sama sebou. Úplne a autenticky. A tým žiarila,“ zaspomínala si jej matka.

Rodina a priatelia spustili aj zbierku na GoFundMe, ktorá má pomôcť pokryť náklady na pohreb. Návštevníkov požiadali, aby namiesto kvetov priniesli plyšové medvedíky – tie budú neskôr darované na charitu. Zároveň ich vyzvali, aby prišli v neformálnom oblečení či dokonca v „uškách a chvostíkoch“, ktoré mala Robyn tak rada.

