Pri pobreží Kréty našli neovládateľnú loď s 18 mŕtvymi migrantmi

ATÉNY - Grécka pobrežná stráž v sobotu oznámila, že pri pobreží Kréty objavila neovládateľnú loď s 18 mŕtvymi migrantami na palube. Z celej posádky prežili iba dvaja ľudia. Informuje o tom agentúra DPA.
Strata kontroly počas búrky
Preživší záchranárom objasnili, že počas búrky nad loďou stratili kontrolu. Posádka sa tak ocitla na otvorenom mori bez vody, jedla a primeraného úkrytu.
Vyšetrovatelia sa teraz snažia zistiť čo presne sa na palube stalo. More v okolí Kréty v uplynulých dňoch zasiahla silná búrka s rýchlosťou vetra viac ako 90 kilometrov za hodinu. Podľa pobrežnej stráže bolo 18 ľudí na palube mŕtvych viac ako deň. Z akej krajiny migranti prišli zatiaľ nie je jasné.
Kréta je častým cieľom afrických migrantov smerujúcich do Európy. Prevádzači ich často na ostrov vedú nebezpečnou trasou z líbyjského Tobruku. Od začiatku roka ich na ostrov priplávalo 17.000.