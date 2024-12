Hrôzostrašná tragédia: Peter zabil svoje tri deti a seba! Z TOHO, čo krátko pred tým napísal na sociálnu sieť, mrazí

Otec Peter zavraždil najskôr svoje tri deti, potom zabil aj seba (Zdroj: TikTok)

Podľa vyšetrovateľov mal muž najskôr chladnokrvne zavraždiť svoje vlastné deti a potom spáchal samovraždu, informoval nemecký denník Bild. Polícia objavila ich nehybné telá v byte. Pár dní pred smrťou mal Peter napísať na sociálnej sieti mimoriadne podozrivý príspevok o smrti. „Keď zomriete, ľudia plačú a prosia, aby sa vrátil, ale behom života vám neukážu žiadnu emóciu,“ napísal Peter B. ku svojej vlastnej fotografii.

Podľa slov polície sa aj týmto príspevkom zaoberajú a je súčasťou vyšetrovania. „O príspevku na sociálnej sieti TikTok vieme,“ povedal hovorca. Pre citlivosť prípadu ale viac informácií neuviedol. Podľa známych, ale aj miestnych nemeckých médií mal zrejme Peter problém zniesť nedávny rozchod s matkou detí. Podľa médií je dokonca prekvapením, že smrť mal Peter spomínať vo viacerých príspevkoch.

„Ak príde môj čas, toto bude to posledné, čo odo mňa budete počuť,“ napísal v jednom z nich. A hoci sa mu jeho známy snažili aj pod príspevkom dohovoriť a pripomenúť, že by takto nemal zmýšľať, Peter sa bránil a dodal, že „smrť príde skôr, než si myslíš“. Viac informácií by malo priniesť vyšetrovanie.