Desivá smrť chlapca (†12): Oliver sa pripojil k internetovej výzve! Nadýchal sa dezodorantu

MANCHESTER - Dvanásťročný Oliver z Veľkej Británie tragicky zomrel po tom, ako sa zapojil do nebezpečnej výzvy na TikToku. Jeho matka teraz varuje ďalších rodičov pred smrteľným trendom.
Dvanásťročný Oliver Gorman sa 5. mája tohto roka vrátil s rodinou z dovolenky a zamkol sa vo svojej izbe. O pár minút ho matka našla v bezvedomí pod perinou. Privolaní záchranári chlapca okamžite previezli do nemocnice, kde ho však lekári už nedokázali zachrániť, píše britský web The Mirror.
Vyšetrovanie ukázalo, že príčinou smrti bolo vdýchnutie plynu obsiahnutého v aerosóle. Oliver sa podľa svojej matky Clare Gillespieovej stal obeťou takzvanej výzvy „chroming“, ktorá sa šíri medzi mladistvými na sociálnej sieti TikTok. Počas nej používatelia vdychujú výpary z dezodorantov, aby navodili krátkodobý stav omámenia. V Oliverovej izbe sa po tragédii našlo päť balení dezodorantov značiek Aldi a Lynx.
„Neviem, prečo to urobil. Bolí ma to,“ hovorí matka
„Netuším, či to urobil preto, aby od niečoho unikol. Ako matku ma to nesmierne bolí,“ povedala Clare Gillespieová pre britské médiá. Jej domnienku potvrdil aj asistent koronera Andrew Bridgman, ktorý vylúčil, že by šlo o úmyselné sebapoškodenie.
„Nenašli sa žiadne dôkazy, že by Oliver chcel spáchať samovraždu. Pravdepodobnejšie je, že napodobnil trend z TikToku,“ uviedol Bridgman. „Je desivé, aký vplyv majú sociálne siete na mladých ľudí. Toto je vec, o ktorej musíme hovoriť otvorene,“ dodal.
Symboly ako tiché varovanie
Na súde matka upozornila aj na zvláštne emotikony, ktoré Oliver používal v dňoch pred svojou smrťou. „Na jeho TikTok účte boli symboly, ktoré som predtým nikdy nevidela. Keď som ich vyhľadala na Googli, zistila som, že sa používajú aj v seriáli Adolescent na Netflixe,“ opísala.
Pre Clare Gillespieovú sa strata syna stala mementom. „Chcem, aby rodičia vedeli, aké nebezpečenstvá skrývajú tieto veci. Oliver bol milý, rodinný chlapec. Ako rodič som zdesená a nahnevaná. Kúpime deťom mobil, aby boli v bezpečí – no v skutočnosti riskujeme, pretože netušíme, čo tam robia,“ povedala pre Manchester Evening News.
Tragický prípad dvanásťročného Olivera Gormana podľa britských úradov ukazuje, že spoločnosť má vážne podcenené riziká virálnych internetových výziev. Koroner Bridgman aj samotná rodina preto apelujú, aby sa o nich hovorilo viac — a aby rodičia sledovali, čo ich deti robia na sociálnych sieťach.