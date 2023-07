Šokujúca SPOVEĎ tínedžerky (16): TikTok mi vymyl mozog, presvedčil ma o tom, že som trans! Dnes je z nej opäť žena

(Zdroj: Profimedia)

Keď mala Ash Eskridgeová trinásť rokov, bola pod vplyvom - nie však alkoholu alebo drog, ale TikToku. Pre The Post povedala, že tvorcovia trendov v populárnej aplikácii ju neprávom presvedčili o tom, že je transgender. "Videla som na TikToku videá od influencerov, ktorí hovorili, ako im tento prechod zachránil život," povedala dnes šestnásťročná tínedžerka z Missouly v štáte Montana. Keď pred niekoľkými rokmi trpela depresiou, obrátila sa na virtuálnu platformu ako emocionálnu barličku.

Bolo to v čase pandémie koronavírusu, kedy Ash trávila väčšinu svojho voľného času na sociálnych sieťach, kde sa hromadili virálne hashtagy ako #transgender a #trans. Podľa výskumu Pew Research Center z roku 2022 má TikTok obrovský vplyv až na 67 percent tínedžerov vo veku 13 až 17 rokov. Štúdia o jeho vplyve z roku 2021, ktorú uskutočnila Shanghai United International School v Číne, zase zistila, že digitálny priestor obsahuje nadzveličený obsah, ktorý zavádzajúcim spôsobom formuje hodnotu dospievajúcich.

V decembri 2022 Centrum pre boj proti digitálnej nenávisti tiež zistilo, že algoritmus TikToku zobrazuje mentálne a emocionálne škodlivý obsah, ako sú samovraždy a poruchy príjmu potravy, dospievajúcim v priebehu niekoľkých minút od vytvorenia profilu. Eskridgeová tvrdí, že videá jej doslova vymyli mozog.

(Zdroj: Profimedia)

"Byť transgender je určite trend na TikToku, ktorý sa začal okolo roku 2020. Všimla som si, že demografickou skupinou, ktorú najviac ovplyvňuje, sú dospievajúce dievčatá vo veku od 12 do 14 rokov, pretože sú najzraniteľnejšie, lebo ešte nie sú zrelé," vysvetľuje s tým, že väčšina trans ľudí v jej demografickom veku by pravdepodobne nesúhlasila. "Viem, že všetky deti, ktoré sú tiež tlačené k tomu, aby sa zapojili do transgender trendu, si určite myslia, že majú stopercentnú pravdu a že to nebolo spôsobené TikTokom, pretože tak som sa cítila aj ja. Ale podľa mňa možno jedno percento trans tínedžerov na TikToku je naozaj," pokračuje.

Rodičia Sean a Darcy vraj pochybujú o tom, že ich dcéra bola v skutočnosti transgender. Podporili však jej rozhodnutie žiť ako muž. Povedali, že ju prijmú takú, aká je, ale necítili, že je to pre ňu tá správna cesta. Ash sa ale i tak rozhodla pokračovať v zmene pohlavia.

(Zdroj: Profimedia)

Dievčina si legálne zmenila meno na Greysen a prijala stereotypný vzhľad dospievajúceho chlapca - ostrihala sa nakrátko a začala nosiť športové nohavice. V šestnástich rokoch začala užívať testosterón, čo spôsobilo, že sa jej znížil hlas a začalo vyrastať ochlpenie. Namiesto toho, aby sa cítila šťastne, však vedela, že to, čo sa deje, pre ňu nie je prirodzené. V skutočnosti jej chýbalo byť dievčaťom. "Bolo to vyčerpávajúce. Musela som upraviť spôsob, akým som chodila a rozprávala som spôsobom, ktorý mi nebol prirodzený. Nikomu som nepovedala, že som sa narodila ako dievča."

Všetko sa zmenilo až v momente, keď sa jej prisnil sen o tom, že je dievča. V apríli 2023 sa preto rozhodla pre detranzíciu a s podporou svojich rodičov je z nej opäť žena. Ukázalo sa však, že zvrátenie jej rodovej identity bude ťažká cesta, ktorá rozhodila množstvo jej blízkych vzťahov. Po tom, čo podstúpila detranzíciu, stratila veľa kamarátov.

(Zdroj: Profimedia)

Počet detí, ktoré uvádzajú, že zažívajú rodovú dysfóriu, v západných krajinách prudko vzrástol. Podľa výskumu z roku 2022 z Williamsovho inštitútu Kalifornskej univerzity a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôbsa počet mladých ľudí, ktorí sa identifikujú ako transgender, sa v USA od roku 2017 takmer zdvojnásobil na približne 300 000. Detransformácia vo všeobecnosti nie je bežná. Nedávny výskum ukázal, že 86 percent trans dospelých má pocit, že prechod bol pre nich správnym dlhodobým rozhodnutím. Podľa štúdie Fenway Institute a Massachusetts General Hospital asi 13 percent ľudí, ktorí podstúpili tranzíciu, si to v určitom bode rozmysleli. Väčšinu z nich k tomu viedli externé faktory ako tlak rodiny či problém nájsť si prácu.

Odkedy Eskridgeová začala žiť ako žena, pustila sa do obhajoby lepšej starostlivosti o duševné zdravie tínedžerov. Požaduje, aby bolo možné podstúpiť zmenu pohlavia až po dosiahnutí 18 rokov. Okrem toho šíri osvetu na TikToku, kde zverejnila aj veľmi otvorenú spoveď. Vysvetlila, že po zmene pohlavia navštívila len jedného lekára, ktorý riadne neposúdil jej duševné zdravie predtým, ako jej dal inštrukcie na zmenu pohlavia.

Nešťastná cesta tak tínedžerku zaviedla na temnú cestu užívania drog, sebapoškodzovania a samovražedných myšlienok. "Predpokladala som, že to bolo preto, že som nebola dostatočne mužná. Ale v skutočnosti to bolo preto, že som vôbec nebola muž," povedala. Teraz priznáva, že sa v sebe jednoducho mýlila. "Keď som sa podstúpila detranzíciu, všetky moje duševné problémy zmizli. Som šťastná."