Záhadná SMRŤ hviezdy (19) TikTok-u: Zverejnil VIDEO o umieraní a potom...

Ako informuje portál tmz.com, Cooper Noriega bol v bezvedomí, keď ho v aute na parkovisku našiel istý okoloidúci. Ten privolal pomoc, avšak záchranári už mladú hviezdičku sociálnych sietí nedokázali zachrániť. Príčina smrti je zatiaľ predmetom vyšetrovania. Avšak údajne by nemalo ísť o cudzie zavinenie.

Pár hodín pred tým Cooper zvrejnil na TikToku video o smrti v mladom veku. „Kto si tiež myslí, že zomrie mladý?” pýtal sa okrem iného Noriega. Ten otvorene hovoril o svojich problémoch s duševným zdravím a rôznymi závislosťami. Netajik sa tiež tým, že v roku 2020 sa pokúsil o samovraždu predávkovaním.

Cooper mal veľké plány, ktoré ale nestihol zrealizovať. Túžil vytvoriť akési rehabilitačné centrum, kde by sa liečili ľudia, ktorí bojujú s rovnakým ochorením a problémami ako on. Fanúšikom sa na sociálnych sieťach prihovorila jeho zronená sestra. „V mene celej našej rodiny by som sa vám chcela poďakovať za vaše slová plné podpory. Jeho odchod je tragédiou pre celú rodinu a všetkých, čo ho milovali. Modlíme sa za to, aby sme ako komunita mohli pokračovať v jeho odkaze. Miloval každého z vás,” uviedla na jeho Instagramovom profile.