Hamas zloží zbrane! Odovzdá ich však len nezávislému palestínskemu štátu

GAZA - Teroristické hnutie Hamas je pripravené zložiť zbrane, ak sa skončí okupácia Pásma Gazy izraelskou armádou. Svoje zbrane však odovzdá len suverénnemu a nezávislému palestínskemu štátu. Uviedol to podľa agentúry AFP v dnešnom vyhlásení hlavný vyjednávač Hamasu a jeho šéf v Gaze Chalíl Hajja.
"Naše zbrane súvisia s okupáciou a agresiou," uviedol. "Ak okupácia skončí, tieto zbrane budú odovzdané pod správu štátu." Na otázku AFP Hajjaova kancelária uviedla, že mal na mysli suverénny a nezávislý palestínsky štát.
Hnutie dalo najavo, že súhlasí s rozmiestnením jednotiek OSN, ktoré by slúžili ako oddelovacia sila, dohliadali na hranice a kontrolovali dodržiavanie prímeria v Gaze. Zároveň tým však jasne dalo najavo, že odmieta nasadenie širších medzinárodných síl, ktorých úlohou by bolo hnutie v Pásme Gazy odzbrojiť.