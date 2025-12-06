Sobota6. december 2025, meniny má Mikuláš, Nikolas, zajtra Ambróz

ŠOKUJÚCA štúdia! Nebezpečné chemikálie našli v Európe v pečive a cereáliách, pohorel aj obľúbený koláč

Ilustračné foto
PRAHA - Nová štúdia organizácie PAN Europe odhaľuje, že bežné pečivo či cereálie naprieč Európou obsahujú vysoké koncentrácie trifluóroctovej kyseliny (TFA) – tzv. „večnej chemikálie“, ktorá je podľa nových poznatkov škodlivá pre vývoj, reprodukciu aj hormonálny systém. Najviac kontaminované sú typické raňajkové cereálie, ktorých priemerný obsah TFA je až 107-krát vyšší než v kohútikovej vode. Odborníci preto vyzývajú na okamžité sprísnenie limitov a zákaz PFAS pesticídov.

Trifluóroctová kyselina (TFA) – extrémne perzistentná látka vznikajúca rozkladom PFAS pesticídov a F-plynov – sa kompletnou analýzou 66 bežných potravín dostáva do centra pozornosti. Na ich koncentráciu v Európe upozornila organizácia Pesticide Action Network Europe (PAN). Výskumníci nakúpili produkty v 16 európskych krajinách a zamerali sa na tie, ktoré tvoria každodennú súčasť našich jedálničkov: raňajkové cereálie, sladkosti, cestoviny, pečivo či múku. Keďže úradné kontroly TFA v potravinách prakticky neexistujú, ide o prvý prieskum tohto druhu na úrovni EÚ.

Ilustračné foto

Výsledky sú znepokojivé

TFA sa našla v 81,8 % testovaných vzoriek, pričom priemerná koncentrácia dosiahla 78,9 mikrogramu na kilogram (μg/kg). Vrcholom bolo neuveriteľných 360 μg/kg v raňajkových cereáliách kúpených v Írsku. Zistenia potvrdzujú aj vyššiu náchylnosť pšenice absorbovať TFA z pôdy a vody. Práve preto sa najvyššie hodnoty objavili v produktoch z pšeničnej múky – chlebe, bagetách, sušienkach, cestovinách či detských maškrtách.

Kontaminácia sa ukázala takmer v celej Európe, aj v susedných krajinách:

  • 360 µg/kg v raňajkových cereáliách (zakúpených v Írsku)
  • 340 µg/kg v belgickom celozrnnom chlebe
  • 310 µg/kg v pšeničnej múke (vyrobenej v Nemecku)
  • 210 µg/kg vo francúzskej bagete
  • 200 µg/kg vo švajčiarskom Rauchbrote
  • 180 µg/kg vo francúzskom croissante
  • 130 µg/kg v holandskom perníku (pepernoten) – obľúbenej detskej maškrte na Sinterklaas (Deň svätého Mikuláša)
  • 120 µg/kg v španielskom hriankovacom chlebe
  • 120 µg/kg v múke z Luxemburska
  • 74 µg/kg v rakúskych strúhankách
  • 62 µg/kg v poľskom špaldovom toaste
  • 49 µg/kg v bulharských sušienkach
  • 49 µg/kg v kukuričnej múke z Rumunska
  • 42 µg/kg v českej makovnici
  • 31 µg/kg v maďarských hrubých ovsených vločkách
  • 26 µg/kg v talianskych špagetách (špička ľadovca, testovaná iba jedna vzorka)
  • 17 µg/kg v gréckych suchároch s olivovým olejom

Aj produkty z iných obilnín však nie sú výnimkou – TFA bolo detegované dokonca v kukuričnej múke, ražnom chlebe či ovsených vločkách.

Doterajšie diskusie o TFA sa sústredili najmä na pitnú vodu. Nová analýza však ukazuje, že potraviny predstavujú ešte väčšie riziko: priemerné množstvo TFA v potravinách bolo 107-krát vyššie než v kohútikovej vode. Navyše, pre TFA neexistujú žiadne špecifické európske maximálne reziduálne limity (MRL). Podľa súčasných pravidiel by sa mal automaticky uplatniť defaultný limit 10 μg/kg – rovnaký ako pri látkach poškodzujúcich reprodukciu či hormóny. Tento limit prekročilo až 54 vzoriek.

ŠOKUJÚCA štúdia! Nebezpečné chemikálie
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Riziká pre zdravie: od reprodukcie po hormóny

TFA je extrémne mobilná, ťažko odbúrateľná a podľa najnovších výskumov toxická pre vývoj plodu a reprodukčné funkcie. Priemyselné štúdie upozorňujú aj na jej potenciálny vplyv na kvalitu spermií a na negatívne účinky na štítnu žľazu, pečeň a imunitný systém.

„Všetci sme vystavení TFA – cez potraviny aj vodu. Potrebujeme okamžitý zákaz PFAS pesticídov, aby sme zastavili ďalšie znečisťovanie potravinového reťazca,“ uviedla Salomé Roynel z PAN Europe. Organizácia PAN Europe preto žiada, aby EFSA stanovila ochrannú bezpečnostnú hodnotu pre TFA, aby Európska komisia a členské štáty zakázali PFAS pesticídy a aby sa začalo pravidelné monitorovanie TFA v potravinách. „Nemôžeme dovoliť, aby deti a tehotné ženy boli vystavené látkam, o ktorých vieme, že poškodzujú reprodukčné zdravie,“ zdôrazňuje Angeliki Lysimachou z PAN Europe.

