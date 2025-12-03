Haiti sa po dekáde chystá na prvé voľby: Termín stanovený na august 2026

PORT-AU-PRINCE - Prechodné vládne orgány ostrovného štátu Haiti v stredu oznámili, že prvé voľby po takmer desiatich rokoch sa v tejto karibskej krajine uskutočnia v auguste 2026. Informovala o tom agentúra AFP.
Dočasná volebná rada - orgán, ktorý vydal výnos o vypísaní parlamentných a prezidentských volieb a je zodpovedný za ich organizáciu - upozornila, že nevyhnutným predpokladom pre hlasovanie je obnovenie bezpečnosti na celom Haiti, ktoré je destabilizované činnosťou zločineckých gangov. Dočasná volebná rada spresnila, že prvé kolo volieb plánuje na august a druhé na december budúceho roka. Pripustila súčasne, že násilnosti páchané gangmi by mohli tieto termíny oddialiť.
Haiti sužuje politická a bezpečnostná kríza
Haiti, najchudobnejšia krajina v Amerike, už dlho sužuje politická a bezpečnostná kríza. Situácia sa tam zhoršila začiatkom roka 2024, keď ozbrojené gangy, ktoré stále kontrolujú veľkú časť hlavného mesta Port-au-Prince, donútili vtedajšieho premiéra Ariela Henryho, aby odstúpil.
Na Haiti sa voľby nekonali od októbra 2016. Posledný zvolený prezident, Jovenel Moise, bol zavraždený v júli 2021. Americké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení privítalo vypísanie volieb na Haiti a vyzvalo tamojších politických lídrov, občiansku spoločnosť a medzinárodné spoločenstvo, aby „podporili obnovenie politickej stability na Haiti“. Americký rezort diplomacie pripomenul, že 9. decembra sa v New Yorku uskutoční konferencia s cieľom „vygenerovať príspevky pre jednotky na potlačenie gangov“.
OSN transformuje bezpečnostnú misiu proti gangom
AFP pripomenula, že OSN v roku 2023 schválila nadnárodnú bezpečnostnú misiu, ktorá mala pomôcť preťaženej haitskej polícii reagovať na gangy. Nedostatočne vybavenie a financovanie tejto jednotky spôsobilo, že nedosiahla uspokojivé výsledky. Koncom septembra Bezpečnostná rada OSN schválila transformáciu tejto misie na robustnejšie sily určené na zásah proti gangom.
Dočasná prezidentská rada podporuje voľby
Haiti v súčasnosti spravuje dočasný vládnuci orgán - prechodná prezidentská rada -, ktorej mandát vyprší vo februári 2026. Jej predseda Laurent Saint-Cyr ocenil prijatie výnosu o voľbách a zdôraznil, že rozhodnutie „konečne ponúka haitskému ľudu možnosť slobodne a zodpovedne si vybrať tých, ktorí by ho mali viesť...a vrátiť Haiti späť na cestu k demokratickej legitimite a stabilite.“
Zločinecké gangy spôsobili na Haiti chronickú nestabilitu, prakticky denne tam dochádza k vraždám, znásilňovaniu, rabovaniu a únosom. OSN v októbri informovala, že od začiatku roka 2022 bolo na Haiti v dôsledku ozbrojeného násilia zabitých viac ako 16.000 ľudí.