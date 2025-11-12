Počet obetí hurikánu na Jamajke sa zvýšil na 45, nezvestných zostáva 15 ľudí

KINGSTON - Na 45 sa zvýšil počet obetí hurikánu Melissa na Jamajke. Nezvestných zostáva 15 ľudí, oznámili v utorok tamojšie úrady, ktoré citovala agentúra AP. Podľa nej môže mŕtvych ešte pribudnúť, pretože záchranári sa zatiaľ nevedia dostať do dvoch komunít, ktoré sú odrezané od sveta.
Jeden z najsilnejších zaznamenaných hurikánov v oblasti Karibiku zasiahol koncom októbra okrem Jamajky aj Haiti, Kubu a Bahamy. Na Haiti si vyžiadal najmenej 43 obetí. Do svojich domovov na Kube sa naďalej nemôže vrátiť viac než 54.000 ľudí, uviedol v utorok zástupca hovorcu generálneho tajomníka OSN. Počet poškodených domov na ostrove podľa neho stúpol zo 60.000 na 90.000, zatiaľ čo počet postihnutých zdravotníckych zariadení sa zvýšil zo 460 na viac než 600.
Do dvoch odrezaných komunít na Jamajke zhadzujú vrtuľníky potraviny a iné základné potreby, povedal podľa AP generálny riaditeľ tamojšieho úradu pre riadenie mimoriadnych situácií Alvin Gayle. Živel podľa neho vysídlil 30.000 domácností, 1100 ľudí stále prebýva v 88 núdzových prístreškoch. Okrem toho je zablokovaných takmer 30 ciest, zatiaľ čo záchranári pokračujú v odstraňovaní trosiek.
Dodávka elektriny bola obnovená aj na medzinárodné letisko
Úradom na Jamajke sa podarilo obnoviť dodávky elektriny pre viac než 60 percent spotrebiteľov. Približne polovica ľudí má opäť k dispozícii mobilné služby a viac než dve tretiny má prístup k vode. „Vzhľadom na rozsah škôd je to významný míľnik,“ skonštatoval prezident jamajskej energetickej spoločnosti Hugh Grant. Dodávka elektriny bola podľa neho v utorok obnovená aj na medzinárodné letisko v meste Montego Bay.
Na zasiahnuté karibské ostrovy v týchto dňoch prúdi humanitárna pomoc. V pondelok USA oznámili dodatočné finančné prostriedky vo výške desať miliónov dolárov pre Jamajku a ďalších 2,5 milióna dolárov pre Haiti. Celkovo tak krajinám prisľúbili takmer 37 miliónov dolárov.