Kamerunský politik zomrel vo väzbe, úrady ignorovali žiadosť o jeho prevoz

YAOUNDÉ - Vo vyšetrovacej väzbe v kamerunskej metropole Yaoundé v pondelok zomrel 74-ročný opozičný politik Anicet Ekane. Agentúre AFP to potvrdil podpredseda jeho strany Africké hnutie za novú nezávislosť Kamerunu (MANIDEM) Valentin Dongmo. Presné okolnosti Ekenaeho smrti nie sú známe.
Zadržanie pred voľbami
Tento ľavicový politik bol zadržaný 24. októbra, v predvečer zverejnenia výsledkov prezidentských volieb, v ktorých 92-ročný Paul Biya získal ôsmy mandát. Ekane mal blízko k opozičnému politikovi Issovi Tchiromovi Bakarymu, ktorý vo voľbách 12. októbra kandidoval proti 43 rokov vládnucemu Biyaovi.
Krátko po zadržaní v meste Douala bol Ekane prevezený do Yaoundé, kde bol zadržiavaný v štátnom sekretariáte obrany (SED). Vo väzbe sa jeho zdravotný stav začal zhoršovať, uviedol Dongmo. Úrady však ignorovali opakované výzvy, aby bola Ekanemu poskytnutá lepšia zdravotná starostlivosť.
Za verejnú podporu Bakaryho, ktorý sa vyhlásil za víťaza volieb prezidenta Kamerunu ešte pred zverejnením ich oficiálnych výsledkov, boli zadržaní viacerí opoziční politici. MANIDEM odsúdil toto zatýkanie ako svojvoľné a majúce za cieľ zastrašiť Kamerunčanov.
Smrť Ekanea vyvolala kritiku
Ekane niekoľko rokov predsedal hnutiu MANIDEM a v rokoch 2004 a 2011 neúspešne kandidoval v prezidentských voľbách. Jeho smrť vo väzbe vyvolala na sociálnych sieťach vlnu kritiky na adresu vedenia krajiny a jej bezpečnostných zložiek, doplnila AFP.