Lídri kamerunskej opozície odmietli výsledky prezidentských volieb

YAOUNDÉ - Lídri kamerunskej opozície odmietli výsledky nedávnych prezidentských volieb, podľa ktorých bol na ôsme sedemročné funkčné obdobie zvolený úradujúci 92-ročný prezident Paul Biya. Informuje o tom agentúra Reuters.
Biyu, ktorý vedie krajinu od roku 1982 a v súčasnosti je najstarším prezidentom sveta, za víťaza sporných volieb v pondelok vyhlásila ústavná rada, podľa ktorej získal viac než 53 percent hlasov. Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Následne vypukli násilné protesty vo viacerých mestách v krajine, ktorá sa zmieta v konflikte so separatistami.
Opozícia odmieta výsledky, ulice v Doulale v plameňoch
Opozícia tvrdí, že výsledky hlasovania neodzrkadľujú vôľu ľudu. Hlavný vyzývateľ súčasnej hlavy štátu Issa Tchiroma Bakary, ktorý podľa rady skončil na druhom mieste s približne 35 percentami, sa už skôr sám deklaroval za víťaza volieb a varoval, že nebude akceptovať iný výsledok. Jeho rozzúrení stúpenci vyšli do ulíc, kde sa dostali do potýčok s poriadkovou políciou a horiacimi pneumatikami a troskami blokovali cesty v meste Doulala.
Protesty si podľa opozície vyžiadali najmenej štyri obete cez víkend, v pondelok potom zahynuli ďalšie dve osoby. Okrem toho boli zadržané stovky osôb. Naopak, v Biyových baštách sa podľa Reuters konali oslavy a vládni ministri usporiadali párty.
Opoziční lídri obviňujú vládu z podvodu
Niektorí opoziční lídri obvinili vládu z rozsiahleho podvodu, čo tá však odmietla. Napríklad významný právnik a bývalý prezidentský kandidát Akere Muna volebný proces odsúdil ako nečestný a kritizoval ústavnú radu, že nie je „ničím iným ako pečiatkou tyranie“. „To, čo sme zažili, neboli voľby hodné republiky,“ povedala Tomaino Ndam Njoya, jediná ženská kandidátka. Vo voľbách skončila na piatom mieste. Naopak, Cabral Libii, ktorý sa umiestnil tretí, Biyovi zablahoželal k víťazstvu.
Biyova vláda je opakovane obviňovaná z korupcie. Od novembra 2016 začali prevažne anglicky hovoriace oblasti na severozápade a juhozápade krajiny požadovať, aby sa v školách a na súdoch naďalej používal tento jazyk. V dôsledku protestov bolo množstvo ľudí zabitých alebo uväznených. V septembri 2017 začali separatisti partizánsku vojnu za nezávislosť anglofónnych oblastí a vytvorenie federálnej republiky Ambazónia.
Kamerunom tiež otriasajú násilnosti páchané príslušníkmi teroristickej skupiny Boko Haram, ktorá vznikla v susednej Nigérii. Od získania nezávislosti od Francúzska v roku 1960 je Biya stále len druhou kamerunskou hlavou štátu.