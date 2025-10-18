Sobota18. október 2025, meniny má Lukáš, zajtra Kristián

Pri pobreží Jemenu horí tanker prevážajúci skvapalnený zemný plyn

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SANÁ - Tanker prevážajúci skvapalnený zemný plyn (LNG) zachvátili v sobotu pri pobreží Jemenu plamene po výbuchu, ktorý prinútil členov posádky opustiť loď, uviedla vo vyhlásení námorná misia EÚ Aspides. Jeden člen posádky je podľa nej stále na palube tankera a ďalší nateraz zostáva nezvestný, informuje To tom agentúra Reuters.

Záchrana posádky tankera

Zvyšných 24 členov posádky zachránili dve obchodné lode nachádzajúce sa v blízkosti tankera plaviaceho sa pod vlajkou Kamerunu. Príčina výbuchu nateraz zostáva podľa Aspides nejasná. Misia dodala, že prvotné informácie naznačovali, že 15 percent tankera je v plameňoch.

Vzhľadom na riziko ďalších výbuchov Aspides plavidlám v oblasti odporučila, aby sa držali v bezpečnej vzdialenosti od tankera. Do blízkosti miesta nehody bola vyslaná grécka fregata, dodala misia.

Trasa tankera a miesto výbuchu

Tanker plával z ománskeho prístavu Suhár do afrického Džibutska, informovala skôr v sobotu britská bezpečnostná firma Ambrey. K výbuchu došlo, keď sa loď nachádzala 113 námorných míľ juhovýchodne od prístavu Aden na západe Jemenu.

Zdroje námornej bezpečnosti uviedli, že v oblasti neboli zaznamenané žiadne prelety rakiet ani bezpilotných lietadiel. Spoločnosť Ambrey dodala, že tanker pravdepodobne nezasiahli jemenskí povstalci húsíovia, ktorí od novembra 2023 - krátko po vypuknutí vojny v Pásme Gazy - opakovane útočili na lode v Červenom mori a Adenskom zálive spájané s Izraelom. Útoky označujú za prejav solidarity s Palestínčanmi v Gaze.

Viac o téme: PožiarTankerZemný plynJemenHúsíoviaAspides
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Húsíovia priznali smrť svojho
Húsíovia priznali smrť svojho generála pri izraelskom nálete: Bol zabitý
Zahraničné
Ústrednou postavou osláv bola
Oslavy v Izraeli po dohode: Trump sa stáva hrdinom a žiadajú pre neho Nobelovu cenu
Zahraničné
Ilustračné foto
Jemenskí húsíovia zadržali ďalších pracovníkov agentúr OSN
Zahraničné
undefined
Holandsko vyzvalo EÚ: Má označiť jemenských húsíov za teroristickú organizáciu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Súťažiaci v šou Pečie celé Slovensko sa v technickej výzve tentokrát potrápia s churros.
Súťažiaci v šou Pečie celé Slovensko sa v technickej výzve tentokrát potrápia s churros.
Prominenti
Komička dobrá, ale vodička?! Toto leto si Evelyn navždy zapamätá: Séria dopravných patálií
Komička dobrá, ale vodička?! Toto leto si Evelyn navždy zapamätá: Séria dopravných patálií
Prominenti
Výzva bude naučiť sa dobre chodiť v ordinarientných topánkach, uviedol novovymenovaný biskup Šajgalík
Výzva bude naučiť sa dobre chodiť v ordinarientných topánkach, uviedol novovymenovaný biskup Šajgalík
Správy

Domáce správy

FOTO Memečkári si podali kontroverzného
Memečkári si podali kontroverzného Kotlára: Vtipné obrázky, z ktorých pôjdete do popuku!
Domáce
Profesionálni hasiči v Trenčianskom
Hasiči v Trenčianskom kraji zachránili v septembri majetok za viac ako milión eur
Domáce
AKTUÁLNE Smrteľná nehoda na
AKTUÁLNE Smrteľná nehoda na D2! Vodič (†70) narazil do mostného piliera, nemal šancu prežiť
Domáce
FOTO Hasiči v Trenčianskom kraji zachránili v septembri majetok za vyše milión eur
FOTO Hasiči v Trenčianskom kraji zachránili v septembri majetok za vyše milión eur
Regióny

Zahraničné

FOTO nevhodné pre citlivé povahy Z vysnívaných zubov NOČNÁ
Z vysnívaných zubov NOČNÁ MORA: Hrozné, ako skončila žena po zákroku v Turecku! FOTO Baktérie jej požierajú tvár
Zahraničné
BRUTÁLNY útok medveďa! Nezvestného
BRUTÁLNY útok medveďa! Nezvestného hubára našli mŕtveho, hlavu mal oddelenú od tela
Zahraničné
Propagandista Kremľa Sregej Mardan
Kremeľská propaganda si už zahryzla aj do Čechov: Sú to akísi hobiti, objavili sa len vďaka Rusom!
Zahraničné
Ilustračné foto
Pri pobreží Jemenu horí tanker prevážajúci skvapalnený zemný plyn
Zahraničné

Prominenti

Úmrtie hviezdy (†74) kapely
Úmrtie hviezdy (†74) kapely Kiss: TOTO mu veštica predpovedala pred smrťou!
Zahraniční prominenti
10. výročie známej značky
Komička dobrá, ale vodička?! Toto leto si Evelyn navždy zapamätá: Séria dopravných patálií
Domáci prominenti
Makhmud Muradov, Sabina Karásková
Bagárovej EX Muradov musí opustiť Česko: Svadba so Sabinou je NEPLATNÁ!
Domáci prominenti
Modelku našli mŕtvu (†29):
Modelku našli mŕtvu (†29): Mrazivá SMRŤ... Expartner ju bodol viac ako 20-krát!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Tieto parazity sú späť:
Tieto parazity sú späť: Ako sa ich rýchlo a efektívne zbaviť? Radí odborníčka
vysetrenie.sk
Z rozprávkovej svadby katastrofa:
Z rozprávkovej svadby katastrofa: Ženích zmizol zo svadby, nevesta ho márne hľadala! Našla ho v posteli s inou
Zaujímavosti
Dcéra zomrela pre matkin
Dcéra zomrela pre matkin fanatizmus: Konšpiračná matka verila viac kávovým klystírom než chemoterapii!
Zaujímavosti
Skutočný klenot: Maďarskou verziou
Skutočný klenot: Maďarskou verziou Vlkolínca je dedina Hollókő
dromedar.sk

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Ekonomika

Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)
Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)

Šport

FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z vypredaného derby v 11. kole Niké ligy
FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z vypredaného derby v 11. kole Niké ligy
Niké liga
Bayern Mníchov – Borussia Dortmund: Online prenos z prestížneho Der Klassiker
Bayern Mníchov – Borussia Dortmund: Online prenos z prestížneho Der Klassiker
Bundesliga
Komárno vyrabovalo Ružomberok, skoro vypredaný Prešov zažil neskutočne napínavý záver
Komárno vyrabovalo Ružomberok, skoro vypredaný Prešov zažil neskutočne napínavý záver
Niké liga
VIDEO Slávny pretekár v šoku: Neuveriteľná chyba ho pripravila o štvrtý titul majstra sveta
VIDEO Slávny pretekár v šoku: Neuveriteľná chyba ho pripravila o štvrtý titul majstra sveta
Rely

Auto-moto

Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
Testy

Kariéra a motivácia

Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Ekonomika - trh práce
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zaujímavé pracovné ponuky
Zarábate si na vyhorenie? Pohyb je váš najlepší pracovný hack
Zarábate si na vyhorenie? Pohyb je váš najlepší pracovný hack
Vyhorenie
Zarábate dosť? Väčšina Slovákov si to myslí, no realita je iná
Zarábate dosť? Väčšina Slovákov si to myslí, no realita je iná
Mzda

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Fit sendvič z cottage cheesu pre milovníkov zdravej stravy
Fit sendvič z cottage cheesu pre milovníkov zdravej stravy
Sendviče a bagety
Domáce Granko: Len 3 suroviny a chutí lepšie než to z obchodu
Domáce Granko: Len 3 suroviny a chutí lepšie než to z obchodu
Rady a tipy

Technológie

Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
Armádne technológie
„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie
„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie
Umelá inteligencia
Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!
Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!
Veda a výskum
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Armádne technológie

Bývanie

Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta

Pre kutilov

Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Recepty
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Záhrada
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Partner, ktorý vás brzdí: Ako spoznať, že láska sa zmenila na pascu, toto sú signály, že ste v nerovnovážnom vzťahu
Partnerské vzťahy
Partner, ktorý vás brzdí: Ako spoznať, že láska sa zmenila na pascu, toto sú signály, že ste v nerovnovážnom vzťahu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Z vysnívaných zubov NOČNÁ
Zahraničné
Z vysnívaných zubov NOČNÁ MORA: Hrozné, ako skončila žena po zákroku v Turecku! FOTO Baktérie jej požierajú tvár
BRUTÁLNY útok medveďa! Nezvestného
Zahraničné
BRUTÁLNY útok medveďa! Nezvestného hubára našli mŕtveho, hlavu mal oddelenú od tela
Memečkári si podali kontroverzného
Domáce
Memečkári si podali kontroverzného Kotlára: Vtipné obrázky, z ktorých pôjdete do popuku!
Propagandista Kremľa Sregej Mardan
Zahraničné
Kremeľská propaganda si už zahryzla aj do Čechov: Sú to akísi hobiti, objavili sa len vďaka Rusom!

Ďalšie zo Zoznamu