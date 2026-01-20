Austrália po masakri na pláži Bondi prijíma tvrdé zákony: Parlament schválil celoštátny výkup zbraní

CANBERRA - Dolná komora austrálskeho parlamentu v noci na utorok schválila zákony umožňujúce celoštátny výkup zbraní a sprísnenie kontrol pri vydávaní zbrojných preukazov. Poslanci tak reagujú na najhoršiu masovú streľbu v krajine za posledné desaťročia, ku ktorej došlo v decembri na pláži Bondi v meste Sydney. Informuje o tom agentúra Retuers.
Za návrh zákona, proti ktorému sa postavila opozícia, hlasovalo všetkých 94 poslancov vládnej Labouristickej strany. V prípade schválenia Senátom by zákon zaviedol národný systém výkupu prebytočných strelných zbraní. Zaviedli by sa tiež prísnejšie kontroly pri vydávaní zbrojných preukazov na základe informácií, ktoré má k dispozícii Austrálska bezpečnostná spravodajská organizácia.
„Tragické udalosti v Bondi si vyžadujú komplexnú reakciu vlády,“ povedal pri predkladaní zákona minister vnútra Tony Burke. „Ako vláda musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme bojovali proti motivácii útočníkov aj spôsobu, ktorým útok vykonali,“ vysvetlil.
Vysoký počet zbraní znepokojuje vládu
Vláda v nedeľu uviedla, že v krajine s asi 27 miliónmi obyvateľov evidujú 4,1 milióna kusov strelných zbraní, pričom 1,1 milióna z nich v Novom Južnom Walese, kde došlo k decembrovej tragédii. Podľa Burkeho je takto vysoký počet zbraní v austrálskej spoločnosti neudržateľný.
Miestny parlament v Novom Južnom Walese už po streľbe v Bondi obmedzil počet zbraní na osobu na štyri, pričom výnimku dostali farmári, ktorí ich môžu vlastniť desať. Držitelia zbraní si navyše musia obnovovať zbrojné preukazy každé dva roky namiesto doterajších piatich. Parlament napriek prebiehajúcej letnej prestávke zasadol predčasne. Diskutovať bude aj o zákone, ktorý by sprísnil tresty za zločiny z nenávisti, rozšíril zákaz symbolov a stanovil rámec pre nový zoznam zakázaných nenávistných skupín.
Dvaja muži – otec a syn – zastrelili 14. decembra na pláži Bondi v Sydney počas oslavy židovského sviatku Chanuka 15 ľudí. Policajti na mieste činu zastrelili otca Sajida Akrama a zranili jeho syna Naveeda. Akramovci podľa austrálskych úradov spáchali teroristický útok zrejme inšpirovaný džihádistickou organizáciou Islamský štát. Táto teroristická skupina ich konanie privítala, pripomína AFP. Útok podnietil austrálsku vládu, aby sprísnila pravidlá držby zbraní.