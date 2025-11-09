Ďalší podozrivý prípad na východe Slovenska: Novorodencovi malo začať krvácať z nosa počas kojenia! Dieťa zomrelo

BYSTRANY - Ďalší, v skutku zvláštny prípad sa stal v spišskonovoveskom okrese v obci Bystrany. Iba 12-dňovému novorodencovi mala začať počas kojenia tiecť krv z nosa, následne údajne prestalo reagovať. Privolaní záchranári dieťaťu už nedokázali pomôcť. Obhliadajúci lekár však nevylúčil cudzie zavinenie. Dieťa údajne bolo mŕtve dlhšie.
K udalosti došlo ešte v nedeľu 9. novembra v ranných hodinách v obci Bystrany. Otec iba 12-dňového dieťaťa zavolal záchranku z dôvodu, že podľa jeho slov mu samovoľne začala tiecť krv z nosa a nejavilo známky života. Počas telefonátu naložil dieťa do auta a smeroval s ním do nemocnice. To už však boli na ceste záchranári, ktorých muž počkal na čerpacej stanici. Záchranári si prevzali dieťa, ktoré začali oživovať, no podľa medializovaných informácií mala byť resuscitácia neúspešná. Informoval o tom portál tvnoviny.sk
Podľa obhliadajúceho lekára však nie je možné vylúčiť ani cudzie zavinenie. Podľa jeho slov totiž novorodenec javil známky toho, že zomrel už skôr. Prípad už má vo svojich rukách polícia.