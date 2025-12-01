V Kirgizsku boli predčasné parlamentné voľby, ktoré upevnia moc prezidenta

BIŠKEK - V stredoázijskej republike Kirgizsko sa v nedeľu konali predčasné parlamentné voľby, ktoré zrejme upevnia postavenie prezidenta Sadyra Žaparova. Klesajúci vplyv jednokomorového Ľudového zhromaždenia sa prejavil v relatívne nízkej volebnej účasti, keď hodinu pred zatvorením volebných miestností odovzdalo svoj hlas iba približne 1,5 milióna zo 4,3 milióna oprávnených voličov, uviedla agentúra DPA.
Volebné miestnosti v Kirgizsku sa otvorili v nedeľu o 08.00 h miestneho času a zatvorili sa o 12 hodín neskôr. Niektoré volebné miestnosti v zahraničí však zostanú otvorené až do pondelkového rána. Výsledky hlasovania by mali byť známe v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov, informovali miestne médiá.
O 90 kresiel v parlamente sa mohli uchádzať iba priamo vybraní kandidáti. Žaparov v krajine do značnej miery eliminoval politické strany. Volebný systém reštrukturalizoval tak, že na rozdiel od minulosti sa už veľká časť poslancov do parlamentu nedostane prostredníctvom straníckych kandidátok, čo pravdepodobne ešte viac zvýši závislosť budúcich poslancov od prezidenta.
Parlamentné voľby sa konali o rok skôr, ako bolo plánované. Vláda presun ich termínu odôvodnila argumentom, že by sa inak konali krátko pred voľbami hlavy štátu plánovanými na rok 2027. Žaparov sa k moci dostal v januári 2021 po predchádzajúcich protestoch proti manipulácii parlamentných volieb, ktoré sa začali v októbri 2020. V posledných rokoch postupne upevňoval svoju moc a transformoval Kirgizsko na prezidentskú republiku.
Vláda v Kirgizsku, jednej z najchudobnejších republík bývalého Sovietskeho zväzu, uskutočňuje represie voči opozícii. Nedávno bolo zadržaných desať prominentných opozičných predstaviteľov vrátane Kadyrbeka Atambajeva, syna bývalého prezidenta Almazbeka Atambajeva, ktorý žije v exile v Španielsku. Sú obvinení z pokusu o organizovanie masových nepokojov po voľbách. Presadila tiež zákon o zahraničných agentoch, ktorý umožňuje prísnu kontrolu mimovládnych organizácií (MVO). Zatiaľ sa však dôsledne neuplatňuje, píše DPA.
Pred voľbami Žaparov zakázal niekoľko médií kritických voči vláde, ktoré informovali o korupcii, a označil ich za extrémistické. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá vyslala do Kirgizska svojich pozorovateľov, v tejto súvislosti konštatovala, že sloboda médií sa v tejto krajine rýchlo zhoršuje. Kirgizská ekonomika momentálne rýchlo rastie, čo prezidentovi umožňuje tlmiť nespokojnosť obyvateľstva. HDP Kirgizska rastie už štvrtý rok po sebe, pričom od januára do septembra tohto roku vzrástol o desať percent, uvádza sa v správe štatistického úradu.