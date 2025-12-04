Slovensko musí konsolidovať pre vysoký dlh: Presiahol 80 miliárd eur, uviedol Mihók

BRATISLAVA - Slovensko musí konsolidovať najmä preto, že má vysoký dlh, ktorý presiahol 80 miliárd eur. Ťarcha konsolidácie však nemôže byť len na strane firiem a obyvateľov Slovenska, no malo by to byť vyrovnané. V súčasnosti však absentuje to, ako bude konsolidovať štátna a verejná správa, teda jednotlivé rezorty, ale aj samosprávy. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók.
„S rastom dlhu nenarástla konkurenčná schopnosť slovenskej ekonomiky, čiže to znamená, že časť toho, čo sme sa zadlžili, bola investovaná nesprávne. Bola investovaná možno viac do spotreby ako do výroby a inovácií a toto musíme nutne zmeniť,“ uviedol Mihók.
Nerovnováha v zaťažovaní firiem a obyvateľov
Ak bude naďalej pokračovať nerovnováha v zaťažovaní firiem a obyvateľov Slovenska, tak výsledok sa z hľadiska konsolidácie podľa neho nedostaví. Naopak, zhorší to ekonomickú situáciu Slovenska na domácom, ale aj zahraničnom trhu. Mihók kritizoval to, že ani jeden konsolidačný balík nebol konzultovaný s podnikateľmi, ktorí by mali byť súčasťou diskusie pri príprave konsolidácie, keďže hlavnú ťarchu nesú práve oni.
V rámci ekonomiky musí štát riešiť viaceré oblasti, ako napríklad vysoké ceny energií, ktoré musia byť konkurenčne schopné s inými krajinami EÚ. Ďalšou oblasťou je otázka pracovnej sily, keďže veľa mladých ľudí odchádza do zahraničia. Štát do mladých investuje v rámci školstva, avšak po skončení školy viacerí odchádzajú do zahraničia a ten investovaný výnos ide iným európskym krajinám. Na Slovensku je veľká absencia pracovnej kvalifikovanej sily, ktorá nemôže byť nahradená dovozom cudzincov.
„Kvalita dovozenej pracovnej sily nezodpovedá kvalite domácej sily. Tí najlepší z krajín ako India, Pakistan alebo juhovýchodná Ázia všeobecne nejdú na Slovensko. Tí najlepší idú do Nemecka a Veľkej Británie, ale sem ide druhá až tretia kategória,“ uzavrel Mihók. Predseda Predstavenstva Žilinskej regionálnej komory SOPK Pavol Vitek dodal, že konsolidácia zasiahne aj malé a stredné podniky. Štát by im mal pomôcť a hľadať možnosti, ako znížiť ich náklady a byrokratickú záťaž.