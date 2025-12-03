Pozostatky, ktoré boli vydané z Pásma Gazy, nepatria žiadnemu z rukojemníkov

JERUZALEM - Izrael v stredu oznámil, že telesné pozostatky privezené v utorok z Pásma Gazy nemajú súvis s poslednými dvoma rukojemníkmi, ktorých telá by sa mali ešte nachádzať na palestínskom území a majú byť vydané do Izraela v rámci dohody o prímerí s palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Ako v stredu uviedla agentúra AFP, úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua informoval, že analýzami v Národnom centre súdneho lekárstva sa zistilo, že pozostatky privezené v utorok z Pásma Gazy nesúvisia so žiadnym z mŕtvych rukojemníkov.
Pozostatky sa podľa palestínskych médií našli v meste Bajt Lahíja na severe Pásma Gazy. Vysoký predstaviteľ Červeného kríža pre denník The Times of Israel (TOI) uviedol, že medzi nálezmi, ktoré Hamas odovzdal izraelskej armáde, sú „malé pozostatky, časti“ tela.
Zostávajú poslední dvaja rukojemníci
K 2. decembru sa v Pásme Gazy nachádzali ešte pozostatky posledných dvoch rukojemníkov - Izraelčana Rana Gviliho a thajského občana Sudthisaka Rinthalaka. Oboch zavraždili militanti Hamasu počas útoku na južný Izrael 7. októbra 2023.
Dvadsaťštyriročný Gvili, člen špeciálnej jednotky izraelskej polície, bol zabitý v boji pri kibuci Alumim. Gvili svojím konaním zachránil životy desiatkam mladých návštevníkov festivalu v Negevskej púšti, napísal spravodajský web Ynet.
Thajčan Rinthalak (43) bol zavraždený 7. októbra 2023 v sadoch kibucu Be’eri. Jeho telo útočníci previezli do Pásma Gazy. Rinthalak pracoval v poľnohospodárstve celé roky a v Izraeli žil od roku 2017.
Hamas vrátil väčšinu mŕtvych rukojemníkov
Na začiatku prímeria medzi Izraelom a hnutím Hamas, sprostredkovaného Spojenými štátmi a účinného od 10. októbra, zadržiavali militanti v Pásme Gazy 20 živých rukojemníkov a telá 28 mŕtvych. Hamas odvtedy prepustil všetkých živých a minulý týždeň vrátil ostatky 26. mŕtveho rukojemníka.