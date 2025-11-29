Sobota29. november 2025, meniny má Vratko, zajtra Andrej, Ondrej, Andreas

AfD má novú mládežnícku organizáciu: Jej založenie sprevádzali protesty

Líderka strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Alice Weidelová hovorí počas založenia novej mládežníckej organizácie v nemeckom Giessene. Zobraziť galériu (2)
Líderka strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Alice Weidelová hovorí počas založenia novej mládežníckej organizácie v nemeckom Giessene. (Zdroj: TASR/AP/Martin Meissner)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

GIESSEN - Politická strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) zriadila v sobotu svoju novú mládežnícku organizáciu nazvanú Generácia Nemecko (GD). Urobila tak na ustanovujúcom zjazde, ktorý sprevádzali rozsiahle protesty. Informuje o tom agentúra DPA.

Viac ako 800 účastníkov prijalo stanovy novej organizácie, ktorá bude na rozdiel od svojej predchodkyne, Mladej alternatívy (JA), užšie spojená s AfD. Šéfom GD sa stal poslanec brandenburského krajinského snemu Jean-Pascal Hohm.

Lepší obrat v politike a migrácii

„Nemecko ešte nie je stratené,“ vyhlásil 28-ročný Hohm s tým, že je možná lepšia hospodárska, migračná a rodinná politika. Organizácia sa bude zasadzovať za "skutočný obrat v migrácii, ktorý zabezpečí, že Nemecko zostane krajinou a domovom Nemcov", povedal Hohm, ktorého úrad na ochranu ústavy v Brandenbursku eviduje ako pravicového extrémistu.

Na snímke šéf mládežníckej organizácie nazvanej Generácia Nemecko (GD) Jean-Pascal Hohm počas jej založenia v nemeckom Giessene.
Zobraziť galériu (2)
Na snímke šéf mládežníckej organizácie nazvanej Generácia Nemecko (GD) Jean-Pascal Hohm počas jej založenia v nemeckom Giessene.  (Zdroj: TASR/AP/Martin Meissner)

Mladá Alternatíva sa na jar tohto roka rozpustila po tom, ako stratila podporu AfD. Na tú bola napojená len voľne ako samostatné združenie. Členovia JA s výnimkou predsedov nemuseli byť členmi strany a konali do veľkej miery nezávisle. AfD tak mala malý vplyv na konanie JA, hoci incidenty v tejto organizácii pravidelne negatívne ovplyvňovali jej imidž. JA tiež hrozil zákaz po tom, ako ju Spolkový úrad na ochranu ústavy v roku 2023 klasifikoval ako pravicovú extrémistickú organizáciu.

Členom novej mládežníckej organizácie AfD môže byť spravidla už len člen tejto politickej strany, a to vo veku menej ako 36 rokov. Porušovanie pravidiel GD bude môcť viesť až k vylúčeniu z AfD.

Protesty a blokády

V okolí miesta víkendového zjazdu v univerzitnom meste Giessen v Hesensku sa od skorého rána konali protesty a blokády ciest. Podujatie AfD sa začalo s vyše dvojhodinovým oneskorením, pretože mnohí účastníci sa nemohli načas dostať do kongresového centra. Viacero ľudí utrpelo pri protestoch zranenia a vyhľadali ošetrenie v univerzitnej nemocnici. Polícia informovala, že do skorého popoludnia utrpelo menšie zranenia aj desať až 15 jej príslušníkov.

Viac o téme: ProtestyNemeckoAfDMládežnická organizácia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Veľké davy demonštrantov sa
Tisíce ľudí v Nemecku protestovali proti novej mládežníckej organizácii AfD
Zahraničné
Angela Merkelová.
Etablované nemecké strany sa musia vyhraniť voči AfD, uviedla Merkelová
Zahraničné
Ilustračné foto
Vyše 50 percent Nemcov pochybuje, že vládna koalícia vydrží celé volebné obdobie
Zahraničné
Národný deň smútku (Volkstrauertag)
Národný deň smútku v Berlíne: Parlament si uctil obete vojny, vystúpil aj taliansky prezident
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Jožo Ráz prezradil výšku svojho dôchodku: Padali presné sumy! Z tohto že nedokáže vyžiť?!
Jožo Ráz prezradil výšku svojho dôchodku: Padali presné sumy! Z tohto že nedokáže vyžiť?!
Prominenti
Na Menorke uvidíte tajomné talajoty, vznikli už v praveku
Na Menorke uvidíte tajomné talajoty, vznikli už v praveku
Cestovanie
Jozef Kojecký o znečistení Ružína po minulotýždňových zrážkach
Jozef Kojecký o znečistení Ružína po minulotýždňových zrážkach
Správy

Domáce správy

KONIEC obľúbeného obchodu mnohých
KONIEC obľúbeného obchodu mnohých Slovákov: Známa značka s oblečením oznámila svoj čierny piatok
Domáce
Ilustračné foto
Ďalší výskyt vtáčej chrípky potvrdený: Nakazená labuť, platia opatrenia
Domáce
Ilustračné foto
Ako sa jazdí po Slovensku? SSC varuje pred poľadovicou a kašovitým snehom
Domáce
Veľká pátracia akcia pri Bystrej: Záchranári nasadili drony a psy, TU našli mladíka
Veľká pátracia akcia pri Bystrej: Záchranári nasadili drony a psy, TU našli mladíka
Banská Bystrica

Zahraničné

Líderka strany Alternatíva pre
AfD má novú mládežnícku organizáciu: Jej založenie sprevádzali protesty
Zahraničné
Ilustračné foto
Počet obetí vojny v Pásme Gazy presiahol 70-tisíc: Mŕtvych pribúda napriek prímeriu
Zahraničné
Ilustračné foto
Trump vyhlásil vzdušný priestor nad Venezuelou za úplne uzavretý
Zahraničné
VIDEO zachytilo bizarný moment:
VIDEO zachytilo bizarný moment: Dôchodca vošiel autom na električkovú trať! Nafúkal viac ako 1 promile
Zahraničné

Prominenti

Premiéra muzikálu Rómeo a
Muzikál Rómeo a Júlia vzbudil OŠIAĽ: Bravúrne výkony a aha, kto všetko prišiel podporiť Thiu Vittek
Domáci prominenti
Útok na legendu! Herečka
Útok na legendu! Herečka Vášáryová pod paľbou vulgarizmov: Ty pi*a hnusná stará, ťahaj na cintorín
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Lily-Rose Depp
Krásnu herečku na AKTUÁLNYCH ZÁBEROCH nespoznáte: Je z nej úplne INÁ ŽENA!
Zahraniční prominenti
Habera sa na koncerte
Habera sa na koncerte rozohnil, Oskar Rózsa ho schladil štyrmi slovami: DRSNÝ ODKAZ legende!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nočný SÚBOJ v jaskyni!
Nočný SÚBOJ v jaskyni! Potkan ULOVIL netopiera počas letu: VIDEO priamo z desivej nočnej scény
Zaujímavosti
Samantha Ramsdellová opäť šokuje
Žena s neuveriteľným ústnym otvorom opäť šokuje: Zhltla celý koláč bez zaváhania! VIDEO Sledujte, ako TO zvládla
Zaujímavosti
Tajomný šperk aristokracie: Pomander
Tajomný šperk aristokracie: Pomander ukrýval afrodiziakum aj ochranu pred chorobami
dromedar.sk
Najobľúbenejšia pláž Bali v
Najobľúbenejšia pláž Bali v CENTRE POBÚRENIA: Skoro 200 metrový výťah šokuje turistov! Sú návštevníci naozaj leniví?
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Hotel neďaleko slovenských hraníc vás úplne očarí
feminity.sk

Ekonomika

Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Ako tvarovať vanilkové rožky? Objavte 3 overené a rýchle postupy
Ako tvarovať vanilkové rožky? Objavte 3 overené a rýchle postupy
Rady a tipy
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Výber receptov

Šport

Neskutočná medailová žatva Slovenska na MS: Skloniť sa musela ešte aj svetová jednotka
Neskutočná medailová žatva Slovenska na MS: Skloniť sa musela ešte aj svetová jednotka
Box
Napätý zápas rozhodli maličkosti: Bilí andelé urvali víťazstvo nad Komárnom v samotnom závere
Napätý zápas rozhodli maličkosti: Bilí andelé urvali víťazstvo nad Komárnom v samotnom závere
Niké liga
Skvelý štart olympijskej sezóny! Slovenky zdolali aj veľmoci, základom úspechu výborná streľba
Skvelý štart olympijskej sezóny! Slovenky zdolali aj veľmoci, základom úspechu výborná streľba
Biatlon
VIDEO Pozrite sa na brutálny banán: Bénes vystrelil víťazstvo svojmu tímu
VIDEO Pozrite sa na brutálny banán: Bénes vystrelil víťazstvo svojmu tímu
Slováci v zahraničí

Auto-moto

ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
Doprava
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava

Kariéra a motivácia

Veľký decembrový horoskop na 2025: Jeden mesiac, ktorý môže zmeniť viac, než čakáte
Veľký decembrový horoskop na 2025: Jeden mesiac, ktorý môže zmeniť viac, než čakáte
O práci s humorom
Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Vzťahy na pracovisku
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Kariérny rast
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Motivácia a produktivita

Technológie

Liek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj funguje
Liek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj funguje
Veda a výskum
Veľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronov
Veľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronov
Armádne technológie
Tokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárni
Tokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárni
Technológie
EÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie roky
EÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie roky
Bezpečnosť

Bývanie

Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!

Pre kutilov

Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Chovateľstvo
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo ženy milujú mužov, ktorí ich nevedia milovať tiež? Toto je 5 najčastejších dôvodov
Partnerské vzťahy
Prečo ženy milujú mužov, ktorí ich nevedia milovať tiež? Toto je 5 najčastejších dôvodov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Na obrázku je stroj
Zahraničné
Obrovská rana pre Rusko: Ukrajinci zničili jedno z najvzácnejších lietadiel! Testovalo laserové zbrane
KONIEC obľúbeného obchodu mnohých
Domáce
KONIEC obľúbeného obchodu mnohých Slovákov: Známa značka s oblečením oznámila svoj čierny piatok
VIDEO zachytilo bizarný moment:
Zahraničné
VIDEO zachytilo bizarný moment: Dôchodca vošiel autom na električkovú trať! Nafúkal viac ako 1 promile
Matúš Šutaj Eštok a
Domáce
Ostrá debata Šutaja Eštoka a Biháriovej: Minister označil Šimečkove slová za šialené, poslankyňa PS vytiahla Pellegriniho

Ďalšie zo Zoznamu