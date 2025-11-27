Štvrtok27. november 2025, meniny má Milan, zajtra Henrieta

Vyše 50 percent Nemcov pochybuje, že vládna koalícia vydrží celé volebné obdobie

BERLÍN - Väčšina obyvateľov Nemecka neverí, že vládna koalícia vydrží do riadnych parlamentných volieb v roku 2029. Vyplýva to z prieskumu inštitútu INSA zverejneného vo štvrtok v novinách Bild. Informuje o tom agentúra DPA.

Väčšina očakáva rozpad koalície

Na prieskume sa od 21. do 24. novembra zúčastnilo viac ako 1000 oprávnených voličov, pričom 54 percent opýtaných uviedlo, že očakáva rozpad vládnej koalície spolkového kancelára Friedricha Merza ešte pred koncom volebného obdobia. Ďalších 29 percent respondentov sa nazdáva, že vláda zotrvá do nasledujúcich volieb, zatiaľ čo 17 percent opýtaných sa nevyjadrilo.

Očakávania sa líšia podľa voličských preferencií. Väčšina (54 percent) voličov Merzovho bloku CDU/CSU verí, že nedôjde k rozpadu koalície. Podporovatelia ďalších strán vrátane koaličnej Sociálnodemokratickej strany (SPD) a opozičných Zelených predpokladajú rozpad koalície. Medzi voličmi SPD očakáva pád vlády 43 percent. Až 78 percent podporovateľov protiimgračnej Alternatívy pre Nemecko (AfD) očakáva krach Merzovej koalície.

Koalíciu sužujú spory a slabý ekonomický rast

DPA konštatuje, že tento prieskum sa uskutočnil v čase zvýšeného napätia v rámci koalície, ktorý spôsobil plánovaný balík dôchodkovej reformy a pretrvávajúce nízke volebné preferencie vlády. Merz prisľúbil oživiť nemeckú ekonomiku, ale ekonomický rast zostáva nízky a koalíciu sužujú vnútorné spory o otázky ako voľba sudcov najvyššieho súdu a plán zavedenia istej formy vojenskej služby.

