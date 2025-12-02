Utorok2. december 2025, meniny má Bibiána, Viviána, zajtra Oldrich

Masové protesty v Bulharsku: Desaťtisíce demonštrantov žiada rezignáciu vlády! Tvrdia, že krajinu riadi mafia

protesty v Sofii
protesty v Sofii (Zdroj: profimedia.sk)
SOFIA - Desaťtisíce ľudí sa v pondelok zúčastnili na protivládnych protestoch v Bulharsku v rámci protikorupčného hnutia, ktoré sa v krajine stále viac šíri, informuje o tom agentúra AFP.

Demonštranti prvýkrát vyšli do ulíc minulý týždeň v stredu v hlavnom meste Sofia, keď protestovali proti návrhu rozpočtu na rok 2026, ktorý je podľa nich pokusom zamaskovať rozsiahlu korupciu. Na pondelkovom proteste – najväčšom za uplynulé roky – zaplnili demonštranti obrovské námestie pred parlamentom a niesli plagáty naliehajúce na zmenu vlády.

„Sme tu, aby sme demonštrovali za našu budúcnosť. Chceme byť európskou krajinou, nie krajinou ovládanou korupciou a mafiou,“ povedala agentúre AFP 21-ročná účastníčka protestov, študentka Vencislava Vasilevová. Po skončení hlavného protestného zhromaždenia vypukli potýčky s políciou, keď niektorí demonštranti so zahalenými tvárami zaútočili kameňmi a fľašami na sídlo strany Hnutie za práva a slobody (DPS), ktorá podporuje vládu, a hádzali na políciu petardy.

Prezident Radev žiada zastavenie násilia

Polícia reagovala slzotvorným plynom. Podľa informácií agentúry AFP došlo aj k niekoľkým zadržaniam. Vandalmi bola zničená aj neďaleká kancelária vládnucej strany Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB). Prezident Rumen Radev vyzval na zastavenie všetkého násilia, ktoré označil za „provokáciu mafie“, ako aj na odstúpenie vlády.

„Existuje len jedna cesta von: rezignácia a predčasné voľby,“ uviedol Radev na sociálnej sieti Facebook. Protesty sa konali aj v niekoľkých ďalších mestách, informovali miestne médiá. Očakáva sa, že vláda v Sofii tento týždeň navrhne zmeny a doplnenia rozpočtu na rok 2026. Prisľúbila, že nepresadí sporné body, ako je napríklad zvýšenie príspevkov na sociálne zabezpečenie.

Po vstupe Bulharska do eurozóny 1. januára bude rozpočet krajiny prvým vypočítaným v eurách. Kritici tvrdia, že inštitúcie spravujúce bulharské verejné financie sú skorumpované a rozpočtové opatrenia len korupciu upevnia, píše AFP. Bulharsko sa podľa Indexu vnímania korupcie organizácie Transparency International radí medzi najviac skorumpované členské štáty EÚ - spolu s Maďarskom a Rumunskom, dodáva francúzska agentúra.

Viac o téme: VládaProtestMafiaKorupciaRezignáciaBulharsko
