Putin je bezmocný: Experti varujú pred kolapsom do jedného roka! Ekonomika sa nezadržateľne rúca

MOSKVA - Ruské firmy nedokážu splácať úvery a objem problémových pôžičiek prekročil hranicu 100 miliárd eur. Podľa analýz citovaných portálom Express.co.uk čaká bankový sektor do 12 mesiacov najťažšiu krízu za posledné desaťročia.
„Tikajúca bomba“: každá štvrtá firma je v omeškaní
Britský portál Express upozorňuje, že ruské hospodárstvo sa dostalo do stavu, ktorý tamojší bankári opisujú ako neudržateľný. Zvyšujúce sa sankcie, vysoké úroky a slabnúce zisky dostali tisíce firiem do bodu, že už nedokážu splácať svoje úvery.
Podľa údajov ruskej centrálnej banky narastol objem tzv. problémových úverov – teda pôžičiek, ktoré firmy či domácnosti nesplácajú včas – na 10,4 bilióna rubľov (viac než 114 miliárd eur). Odhady bankového sektora hovoria, že tieto straty zodpovedajú približne 24 % celého štátneho rozpočtu.
Najhorší stav za šesť rokov: 165-tisíc firiem v problémoch
Kreditná agentúra Expert RA podľa Express.co.uk zverejnila alarmujúce čísla:
- 25 % všetkých ruských firiem je v omeškaní so splátkami,
- počet problémových subjektov stúpol za rok o 41-tisíc,
- v porovnaní s obdobím pred vojnou je nesplácajúcich firiem o 100-tisíc viac.
Hoci zisky firiem klesajú, úroky na úveroch raketovo rastú. Pre mnohé podniky ide o smrteľnú kombináciu.
Úroky na rekordoch: firmy platia o 83 % viac
Na konci roka 2024 čelili ruské spoločnosti úrokovým sadzbám až 21 %, ktoré centrálna banka znížila až v novembri na 16,5 %. Zvýšenie sadzieb bolo reakciou na prudkú infláciu, ktorá sa môže podľa analytikov opäť rozbehnúť – čo by prinútilo Moskvu úroky znovu zdvihnúť.
Úverové zaťaženie firiem medzitým explodovalo: len v roku 2024 zaplatili bankám 11,5 bilióna rubľov na úrokoch — až o 83 % viac než v predchádzajúcom roku.
Bankári pre Bloomberg: „O 12 mesiacov môže byť systém nefunkčný“
Ako informoval Bloomberg, ruskí bankári už v lete varovali pred hroziacou systémovou krízou.
Podľa viacerých vysokopostavených predstaviteľov bánk sa objemy nesplácaných úverov a slabnúca ekonomika premieňajú na „vážnu hrozbu pre stabilitu finančného systému“.
Tlak na banky narastá, pričom situácia sa zhoršuje každým mesiacom.
Putinove obmedzené možnosti: kombinácia rizík je smrteľná
Zdroje Expressu uvádzajú, že Vladimir Putin môže pri pokračujúcom trende čeliť finančnému kolapsu už v priebehu jedného roka.
Ruské hospodárstvo zasahuje súbeh viacerých krízových faktorov:
- viac než 100 miliárd eur v nesplácaných úveroch,
- vysoké úrokové sadzby,
- inflácia,
- sankcie západných krajín,
- klesajúca schopnosť firiem generovať zisk.
Výsledkom je systém napätý na hranicu únosnosti.
Vyšetrovania, analýzy aj bankové dáta sa zhodujú: ruský finančný sektor vstupuje do najkritickejšej fázy od rozpadu Sovietskeho zväzu.