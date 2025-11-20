Šokujúce priznanie Putina: Strávil som noc v nemocnici! TOTO bol dôvod

MOSKVA - Vladimír Putin prekvapil verejnosť vyhlásením, že strávil noc v moskovskej nemocnici. Absolvoval tam rozsiahle zdravotné testy. Tvrdí, že je vo výbornej kondícii, no jeho zdravotný stav už roky sprevádzajú špekulácie.
Noc v nemocnici a uistenie o „výbornom zdraví“
Ruský prezident počas návštevy výstaviska v Moskve prehovoril o tom, že nedávno absolvoval sériu lekárskych vyšetrení. Ako povedal, do nemocnice prišiel popoludní, podrobil sa dvojdňovým testom a po jednom prenocovaní ho prepustili. „Vďaka Bohu, všetko dopadlo dobre,“ citovali Putina ruské médiá.
Roky otáznikov a podozrení
Putinovo zdravie je dlhodobo témou, ktorá priťahuje pozornosť analytikov aj lekárov. Na jeseň minulého roka si počas návštevy kazašskej Astany médiá všimli mimoriadne trhavé pohyby jeho nôh, zatiaľ čo sa prezident pevne držal pultu. Denník Daily Mail vtedy citoval newyorského urológa Boba Berookhima, podľa ktorého mohlo ísť o široké spektrum neurologických príčin – od Parkinsonovej choroby až po iné poruchy nervovej sústavy.
Neobvyklé gestá a opuchnuté črty tváre
Niekoľko mesiacov predtým si ruské kamery všimli, že si Putin počas verejných vystúpení opakovane šúchal tvár a krk. Podobné správanie sa objavilo aj nasledujúci deň v Moskve. V rovnakom období pôsobil viditeľne opuchnuto, čo podľa Daily Mail pripisovali niektorí lekári alergiám, zápalom dutín či dokonca botoxovým injekciám.
Správy o onkologických špecialistoch
Špekulácie o možnom onkologickom ochorení zosilneli po vyšetrovaní ruskej investigatívnej skupiny Proekt z roku 2022. Tá analyzovala pohyb lekárskych tímov v čase Putinových ciest do rezidencie v Soči a uviedla, že tamojšiu nemocnicu opakovane navštevoval chirurg špecializujúci sa na rakovinu štítnej žľazy – podľa ich zistení až 35-krát. Objavovali sa aj ORL špecialisti, ktorí podľa Proektu prichádzali ešte častejšie. Kremeľ tieto informácie odmietol ako výmysel.
Nahrávky oligarchov a varovania politikov
V tom istom roku sa objavila neoverená nahrávka, na ktorej mal ruský oligarcha tvrdiť, že prezident trpí „ťažkou formou krvnej rakoviny“. Americký senátor Marco Rubio krátko po tom naznačil, že v tajných správach, do ktorých mal prístup, sa objavujú znepokojujúce informácie o prezidentovom zdraví.
Diskusia o dvojníkoch opäť ožila
V roku 2025 sa naplno rozbehla nová vlna úvah o tom, kto stojí pred kamerami. Počas Putinovej návštevy frontovej línie v Kurskej oblasti bol zreteľne chudší, používal nezvyčajne malé papieriky na ručné poznámky a pôsobil inak ako pri bežných vystúpeniach. Japonskí výskumníci umelej inteligencie tvrdia, že prezident má dvoch pravidelných dvojníkov, ktorí ho v teréne nahrádzajú.